Єврокомісія пропонує зробити ухилення від санкцій злочином

Європейська комісія запропонувала визнати злочином ухилення від санкцій. Про це йдеться у заяві Єврокомісії.

«Поки агресія РФ проти України триває, надзвичайно важливо, щоб санкції ЄС були повністю реалізовані, а їх порушення не окупилося. Сьогоднішні пропозиції спрямовані на те, щоб активи фізичних та юридичних осіб, які порушують обмежувальні заходи, могли бути конфісковані в майбутньому», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що додання порушення обмежувальних заходів до списку злочинів ЄС дозволить встановити загальний базовий стандарт щодо кримінальних злочинів та покарань у ЄС. Такі загальні правила ЄС полегшили б розслідування, судове переслідування та покарання за порушення обмежувальних заходів у всіх державах-членах.

Потенційні кримінальні злочини можуть включати: участь у діях, спрямованих на прямий чи опосередкований обхід обмежувальних заходів, у тому числі шляхом приховування активів; нездатність заморозити кошти, що належать, утримуються або контролюються зазначеною особою/організацією; або торгівля, наприклад, імпорт або експорт товарів, на які поширюються торговельні заборони.

Крім цього, Комісія висуває пропозицію щодо Директиви про повернення та конфіскацію активів – її основна мета полягає в тому, щоб злочинці не отримували неправомірних доходів і не вчиняли нові злочини. Зокрема, нові правила стосуватимуться конфіскації доходів, які були отримані через ухилення від санкцій.

Також передбачається створення офісів управління активами в усіх державах-членах ЄС, щоб гарантувати, що заморожене майно не знеціниться, що дозволить продавати заморожені активи, які можуть легко знецінитися або вимагають великих витрат в обслуговуванні.

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія представить план щодо відмови від російських енергоносіїв до 2027 року.

Даний план містить три етапи, припускаючи нарощування імпорту газу з інших країн, зокрема Єгипту, Ізраїлю та Нігерії, прискорення переходу на відновлювані джерела енергії, а також розробку механізмів для економії енергії.