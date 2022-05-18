Єврокомісія підготувала план відмови від російських енергоносіїв: названо терміни

ЄК представить план з відмови від російських енергоносіїв до 2027 року

Вартість такого плану становить 210 млн євро

Європейська комісія представить план щодо відмови від російських енергоносіїв до 2027 року. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

«Європейська комісія готується представити план на 210 млрд євро щодо відмови від російських енергоносіїв до 2027 року», – зазначив Єрмак.

Видання Reuters повідомляє, що Єврокомісія таким чином хоче домогтися збільшення частки відновлюваних джерел енергії до 45% і скорочення споживання енергії на 13% до 2030 року.

Відзначається, що даний план містить три етапи, припускаючи нарощування імпорту газу з інших країн, зокрема Єгипту, Ізраїлю та Нігерії, прискорення переходу на відновлювані джерела енергії, а також розробку механізмів для економії енергії.

Нагадаємо, 4 квітня після звірств у Бучі президент Франції Еммануель Макрон підтримав санкції проти російських енергоносіїв.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив лідерам ЄС на саміті, що керівництво країни-агресорки виявляє ознаки паніки через те, як швидко ЄС та інші західні союзники відмовляються від імпорту російської нафти, газу та вугілля, які мають вирішальне значення для фінансів Москви.

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