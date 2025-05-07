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Потреби України в зовнішньому фінансуванні цьогоріч повністю забезпечені – Шмигаль

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Потреби України в зовнішньому фінансуванні цьогоріч повністю забезпечені – Шмигаль
За словами премʼєра, від початку року загальний фонд держбюджету отримав понад 856 млрд грн
фото: Telegram/Денис Шмигаль

Бюджетний дефіцит уряд покриває за допомогою партнерів

Потреба України в зовнішньому фінансуванні на 2025 рік – понад $39 млрд – цілком забезпечена. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Шмигаль наголосив, що бюджетний дефіцит уряд покриває за допомогою партнерів, а також внутрішніми запозиченнями.

Як зазначив премʼєр, у квітні загальний фонд держбюджету отримав надходжень на суму майже 275 млрд грн, від початку року – понад 856 млрд грн. Це кошти від податків, зборів, акцизів і мит.

Україна планує цьогоріч витратити 26% ВВП країни на оборонний і безпековий сектор. Серед пріоритетів цивільного бюджету – видатки на медицину та освіту, зарплати та пенсії. «Це базові речі, які ми фінансуємо за будь-яких обставин», – додав він.

Нагадаємо, Україні поки не вдалося досягти угоди з власниками боргу на суму $2,6 млрд. Перші переговори у Вашингтоні цього тижня з власниками ВВП-варантів закінчилися безрезультатно.

Раніше Міжнародний валютний фонд на Spring Meetings-2025 у Вашингтоні дав Україні низку рекомендацій щодо наповнення державного бюджету на 2026 рік. Йшлося, зокрема, про підвищення деяких податків.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів затвердив угоду з Японією, яка дозволить залучити близько $3 млрд у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA).

До слова, Міжнародний валютний фонд покращив прогноз курсу долара до гривні до 2030 року, водночас погіршивши прогноз зростання економіки України у 2025 році.

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Теги: Денис Шмигаль фінансування

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