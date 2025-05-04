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Загрожує ескалацією: Індія вперше за 65 років перекрила воду через греблю Багліхар

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Загрожує ескалацією: Індія вперше за 65 років перекрила воду через греблю Багліхар
фото: ANI

Існує загроза серйозної ескалації між Індією та Пакистаном

Індія зупинила потік води через дамбу Багліхар на річці Ченаб на кордоні з Пакистаном і планує аналогічні заходи на дамбі Кішанганга на річці Джелум. Про це пише The Economic Times, передає «Главком».

Зазначається, що ці гідроелектростанції – Багліхар у Рамбані в Джамму та Кішанганга на півночі Кашміру – дають Індії можливість регулювати терміни скидання води.

Рішення Індії призупинити дію багаторічного договору відбулося після вбивства 26 людей, переважно туристів, в результаті терористичної атаки в Пахалгамі в Джамму та Кашмірі.

Нагадаємо, договір про води Інду, укладений за посередництва Світового банку, регулює використання річки Інд та її приток між Індією та Пакистаном з 1960 року. Дамба Багліхар була давньою темою суперечок між двома сусідами, і Пакистан у минулому звертався до арбітражу Світового банку. Дамба Кішанганга зіткнулася з юридичною та дипломатичною перевіркою, особливо щодо її впливу на річку Нілум, притоку Джелума.

Таке рішення може спричинити серйозну ескалацію. Ісламабад раніше попереджав, що така блокада розцінюватиметься як акт війни. До слова, обидві країни мають у своєму арсеналі ядерну зброю.

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Теги: вода війна блокада Індія Пакистан

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