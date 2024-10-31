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Синоптики розповіли, якої погоди чекати в останній день жовтня

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Синоптики розповіли, якої погоди чекати в останній день жовтня
фото: glavcom.ua

31 жовтня стовпчики термометрів покажуть вдень близько 11 градусів тепла

У Києві у четвер, 31 жовтня, очікується невеликий дощ, а стовпчики термометрів покажуть вдень близько 11 градусів тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

А вже 2 листопада у столиці температура повітря вдень знизиться до +7°…+9°, а 3 листопада – до +4°…+6°.

За даними синоптикині Наталки Діденко, в останній день жовтня та у перший день листопада у Києві побуде досить тепло.

«Жовтень помахає нам атмосферним фронтом із перону – у четвер місцями пройдуть дощики в Україні… Тумани, хмарність та вогкість можуть погіршувати якість повітря і ускладнюватимуть ранкове вставання з ліжка», – написала Діденко.

За її словами, у Києві у четвер, 31 жовтня, очікується невеликий дощ, а стовпчики термометрів покажуть вдень близько 11 градусів тепла.

Загалом, 31 жовтня українців очікує сонячна погода з мінливою хмарністю. Буде доволі вітряно. Вітер буде західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі у західних регіонах становитиме +8-10°C, на півдні країни до +11°C, в центральних областях вночі температура повітря сягатиме до +7-9°C. Вдень повітря прогріється до комфортних +10-12°C, а на півдні та в Криму буде тепліше – +14-16°C. Практично у всіх регіонах країни очікується слабкий суха, але вітряна погода.

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Теги: Укргідрометцентр повітря прогноз погоди погода

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