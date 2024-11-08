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Сіль, пісок та бульдозери: столична влада відзвітувала про готовність до зими

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Сіль, пісок та бульдозери: столична влада відзвітувала про готовність до зими
фото: з відкритих джерел

За словами Кличка, сформовано близько 50 бригад для ручного прибирання зупинок, підземних переходів, пішохідних переходів

Столична влада підготувала до зимового періоду 550 одиниць снігоприбиральної техніки, а також заготував понад 70 тонн солі та піску.
Про це заявив мер столиці Віталій Кличко в ефірі телеканалу «Київ» .

«Ми заздалегідь почали підготовку до зимового періоду. «Київавтодор» разом зі шляхово-експлуатаційними управліннями вже мають все необхідне. Підготували снігоприбиральну техніку. Це близько 550 одиниць – снігоприбиральні машини, вантажівки, бульдозери. Також у запасі – близько 30 тис. тонн технічної солі, близько 5 тис. тонн піскосоляної суміші, 40 тис. тонн піску», – розповів Кличко.

Він зазначив, що наразі завершуються роботи з поточних ремонтів дорожньої мережі, й багато техніки задіяно саме на них. Це й самоскиди, і екскаватори, й навантажувачі, техніка малої механізації, трактори.

Також, за словами Кличка, сформовано близько 50 бригад для ручного прибирання зупинок, підземних переходів, пішохідних переходів, тротуарів. Для них також закупили необхідний інвентар.

Раніше повідомлялося, що в Києві до тепла підключили майже всі житлові будинки, які обслуговують комунальні організації, і 96% житлових будівель ЖБК, ОСББ та відомчих, які підключають за індивідуальними заявками їхніх керівників.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що при Кабінеті Міністрів України створено штаб, який відповідатиме за питання та контролюватиме підготовку до опалювального сезону в регіонах. 

Теги: Віталій Кличко вантажівки машини Київавтодор влада зима

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