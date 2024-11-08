Сіль, пісок та бульдозери: столична влада відзвітувала про готовність до зими

За словами Кличка, сформовано близько 50 бригад для ручного прибирання зупинок, підземних переходів, пішохідних переходів

Столична влада підготувала до зимового періоду 550 одиниць снігоприбиральної техніки, а також заготував понад 70 тонн солі та піску.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко в ефірі телеканалу «Київ» .

«Ми заздалегідь почали підготовку до зимового періоду. «Київавтодор» разом зі шляхово-експлуатаційними управліннями вже мають все необхідне. Підготували снігоприбиральну техніку. Це близько 550 одиниць – снігоприбиральні машини, вантажівки, бульдозери. Також у запасі – близько 30 тис. тонн технічної солі, близько 5 тис. тонн піскосоляної суміші, 40 тис. тонн піску», – розповів Кличко.

Він зазначив, що наразі завершуються роботи з поточних ремонтів дорожньої мережі, й багато техніки задіяно саме на них. Це й самоскиди, і екскаватори, й навантажувачі, техніка малої механізації, трактори.

Також, за словами Кличка, сформовано близько 50 бригад для ручного прибирання зупинок, підземних переходів, пішохідних переходів, тротуарів. Для них також закупили необхідний інвентар.

Раніше повідомлялося, що в Києві до тепла підключили майже всі житлові будинки, які обслуговують комунальні організації, і 96% житлових будівель ЖБК, ОСББ та відомчих, які підключають за індивідуальними заявками їхніх керівників.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що при Кабінеті Міністрів України створено штаб, який відповідатиме за питання та контролюватиме підготовку до опалювального сезону в регіонах.