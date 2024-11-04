Скільки часу українці сидітимуть взимку без світла: прогноз Politico

Росія своїми ударами скоротила потужність генерації електроенергії в Україні більш ніж на 9 ГВт

Politico вважає, що відсутність тепла в домівках змушуватиме українців виїжджати за кордон у пошуках прихистку

Україна може зіткнутися з відключеннями електроенергії до 20 годин на добу за умови холодної зими та нових масованих російських атак по атомних станціях. Про це повідомляє Politico.

Як зазначає ЗМІ, кожна зима під час повномасштабної війни в Україні була важкою. РФ з кожним роком завдавала дедалі більше ударів по українській енергетичній інфраструктурі.

За словами головного наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень України та експерта з енергетичного ринку Геннадія Рябцева, лише наприкінці серпня РФ випустила понад 200 ракет і дронів по об'єктах енергетики. Це скоротило потужність генерації електроенергії в Україні більш ніж на 9 ГВт. Це втрата восьми електростанцій і понад 800 об’єктів теплопостачання.

«Найреалістичніший сценарій, з яким країна зіткнеться цієї зими, включає обмеження постачання електроенергії для промисловості та домогосподарств на 8-14 годин на день», – каже Рябцев.

Водночас керівник Центру досліджень енергетичної галузі та радник уряду України з питань енергетики Олександр Харченко заявив, що за умов сильного похолодання та нових російських ударів по атомній системі електропостачання Україна може зіткнутися з відключеннями світла до 20 годин на добу.

Politico зазначає, це означає «відсутність тепла в домівках, зупинку критично важливих для війни заводів і як наслідок – виїзд українців за кордон у пошуках прихистку».

Українська депутатка, яка очолює підкомітет Верховної Ради з питань енергетичної безпеки, Вікторія Гриб заявила, що ситуація «дійсно критична», й висловила сподівання, що міжнародні партнери нададуть Україні допомогу якомога швидше.

«Ми очікуємо дуже сувору зиму. Люди будуть гинути у своїх домівках, тому що Росія руйнує енергетичну інфраструктуру», – сказав один високопосадовець зі США на умовах анонімності.

Нагадаємо, уряд, обласні військові адміністрації та влада громад синхронно працюють у трьох ключових напрямах для того, щоб узимку в усіх домівках було світло і тепло. Йдеться про підготовку інфраструктури, накопичення ресурсів та створення децентралізованої генерації.

Варто зазначити, чиновники в уряді заявляють, що до кінця жовтня та в листопаді проблем із енергопостачанням в Україні не буде. Також вони висловлюють надію, що цьогорічна зима пройде також майже без відключень, як і минулого року.

До слова, 9 жовтня, на 11 днів раніше запланованого, НАЕК «Енергоатом» вивів з планово-попереджувального ремонту ще один енергоблок однієї з АЕС – нині блок набирає потужності. «Енергоатом» повідомив про те, що наразі всі дев’ять енергоблоків, які працюють на підконтрольній Україні території, готові до роботи в осінньо-зимовий період.

Як повідомлялося, енергосистема України входить в зимовий сезон «з найвищим можливим рівнем готовності», оскільки заплановані ремонти на електростанціях України були завершені вчасно.

Крім того, Єврокомісія працює над збільшенням максимального обсягу постачання електроенергії в Україну. Країни G7 та інші партнери від початку повномасштабного вторгнення Росії зібрали понад $4 млрд на відновлення енергетичної інфраструктури України.