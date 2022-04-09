Євросоюз назвав Росію винною в трагедії Краматорську

Залишки ракети, яка влучила у мирних українців в Краматорську

ЄС висловлює солідарність з українцями і схвалює їх мужність перед агресором

До ракетного удару по залізничному вокзалу в Краматорську, внаслідок якого загинуло понад п’ятдесят людей, причетні збройні сили Російської Федерації.

Про це йдеться в заяві Європейської служби зовнішніх зв’язків.

Зокрема дипломати наголошують, що «глибоко шоковані атакою Росії». Бомбардування мирних людей, серед яких жінки і діти, вони вважають жорстоким та невибірковим.

Спроби Росії приховати свою участь та відповідальність за злочини, а також маніпуляції в медіа називаются неприпустиними.

«Винні за цей військовий злочин мають бути притягнуті до відповідальності. Не повинно бути безкарності за воєнні злочини. ЄС підтримує заходи щодо забезпечення відповідальності за порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права», – йдеться у заяві ЄС.

Також Євросоюз висловлює свою солідарність з українцями, і схвалює «мужність та опір українського народу протистояти агресії Росії».

Як повідомлялося раніше, у Пентагоні заявили, що ракетний удар по Краматорську завдали росіяни.

Нагадаємо, що російські військові обстріляли 8 квітня вокзал у Краматорську. Внаслідок вибуху касетного боєприпасу загинули 50 осіб, із них п’ятеро − діти.

Жителі Краматорська розповіли про момент влучення ракети на територію залізничного вокзалу міста.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ракетний удар по залізничному вокзалу Краматорська – черговий воєнний злочин Росії, за який кожен, хто причетний до його скоєння, буде притягнутий до відповідальності.