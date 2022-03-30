Ворог завдав авіаударів по Мар'їнці та Новомихайлівці на Донеччині (фото)

Є постраждалі серед цивільних, інформація щодо них уточнюється

Станом на ранок 30 березня тривають ворожі обстріли вздовж усієї лінії зіткнення. Під ранок росіяни завдали авіаударів по Мар'їнці та Новомихайлівці, після чого почали працювати артилерією в районі цих населених пунктів. Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

Крім того, з ночі велися обстріли Авдіївки, Мар'їнки, Красногорівки та їхніх передмість, під вогнем росіян і Очеретинська громада. Населені пункти внаслідок ворожого вогню мають значні руйнування та пожежі.

Є постраждалі серед цивільних, інформація щодо них уточнюється.

Нагадаємо, російські загарбники всю ніч обстрілювали Чернігів, а також атакував Ніжин, зокрема, з авіації.

Нагадаємо, російські окупанти цієї ночі обстрілювали Сєвєродонецьк, Рубіжне, Попасну та Кремінну Луганської області. Вони наносили авіаційні та ракетні удари по районах Кремінної. Основні зусилля ворог зосереджував на взятті під контроль населених пунктів Попасна та Рубіжне. Успіху не мав. Міста під українським прапором.

Читайте також: РФ перекидає в Україну війська з окупованих територій Грузії