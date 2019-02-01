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    У світі

    Євросоюз створить контактну групу через кризу у Венесуелі

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    <span>Федеріка Могеріні</span> - Євросоюз створить контактну групу через кризу у Венесуелі
    Федеріка Могеріні
    Фото: Reuters

    Могеріні обмежила строк повноважень контактної групи 90 днями

    Країни ЄС і низка держав Латинської Америки прийняли рішення створити контактну групу щодо Венесуели/

    Про це 31 січня після зустрічі з міністрами закордонних справ країн ЄС у Бухаресті заявила верховний представник Європейського союзу із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні.

    Її виступ розміщено у Twitter зовнішньополітичного відомства Євросоюзу.

    Могеріні зазначила, що координувати групу буде ЄС. До неї, зокрема, увійдуть Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Велика Британія, Нідерланди, Швеція, Еквадор, Уругвай, Коста-Ріка і Болівія.

    Перша зустріч контактної групи пройде в Латинській Америці, заявила Могеріні, висловивши надію, що вона відбудеться вже наступного тижня.

    За її словами, протягом 90 днів група має сприяти забезпеченню умов для проведення виборів у демократичних умовах.

    «До цілей групи входить не посередництво або участь у формальному діалозі, а підтримка політичної динаміки, яку вона буде супроводжувати і консолідувати», – підкреслила Могеріні.

    Нагадаємо, лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом після того, як по всій країні прокотилися багатотисячні акції протесту проти президента Ніколаса Мадуро. Гуайдо підтримали США і ряд латиноамериканських країн.

    Минулого тижня ЄС закликав якомога швидше провести дострокові вибори у Венесуелі, в іншому випадку пообіцяв визнати лідера опозиції керівником країни.

    За даними ООН, під час акцій протесту у Венесуелі щонайменше 40 людей були вбиті та ще 850 були затримані.

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