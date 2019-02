Євросоюз створить контактну групу через кризу у Венесуелі

Могеріні обмежила строк повноважень контактної групи 90 днями

Країни ЄС і низка держав Латинської Америки прийняли рішення створити контактну групу щодо Венесуели/

Про це 31 січня після зустрічі з міністрами закордонних справ країн ЄС у Бухаресті заявила верховний представник Європейського союзу із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні.

Її виступ розміщено у Twitter зовнішньополітичного відомства Євросоюзу.

Могеріні зазначила, що координувати групу буде ЄС. До неї, зокрема, увійдуть Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Велика Британія, Нідерланди, Швеція, Еквадор, Уругвай, Коста-Ріка і Болівія.

Перша зустріч контактної групи пройде в Латинській Америці, заявила Могеріні, висловивши надію, що вона відбудеться вже наступного тижня.

За її словами, протягом 90 днів група має сприяти забезпеченню умов для проведення виборів у демократичних умовах.

«До цілей групи входить не посередництво або участь у формальному діалозі, а підтримка політичної динаміки, яку вона буде супроводжувати і консолідувати», – підкреслила Могеріні.

