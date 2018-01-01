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    Євросоюз створить мережу центрів із кібербезпеки

    Метою проекту є набуття Європою можливостей для відбиття кібератак
    Європейський союз виділить 50 млн євро на створення у країнах-членах мережі центрів узагальнення передового досвіду у сфері кібербезпеки. Рішення про запровадження пілотного проекту з кібербезпеки ухвалила у четвер Єврокомісія. «Узагальнений передовий досвід буде використано для створення мережі, включаючи майбутній європейський
    • Сьогодні, 16:59
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    Метою проекту є набуття Європою можливостей для відбиття кібератак

    Європейський союз виділить 50 млн євро на створення у країнах-членах мережі центрів узагальнення передового досвіду у сфері кібербезпеки.

    Рішення про запровадження пілотного проекту з кібербезпеки ухвалила у четвер Єврокомісія.

    «Узагальнений передовий досвід буде використано для створення мережі, включаючи майбутній європейський дослідницький центр з кібербезпеки», - повідомили у керівній інституції ЄС.

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    Пропозиції щодо зміцнення кібербезпеки в інтересах єдиного цифрового ринку Єврокомісія чекає від університетів, дослідницьких центрів та інших організацій у цій сфері.

    Метою проекту є набуття Європою можливостей для відбиття кібератак та розбудови міцної системи кібербезпеки в ЄС.

    Проект фінансуватиметься в обсязі 50 млн євро за видатками науково-дослідної програми «Горизонт-2020».

    Нагадаємо, на Всесвітньому економічному форумі у Давосі було оголошено, що у Швейцарії створять Глобальний центр кібербезпеки, метою якого є побудова безпечного та захищеного глобального кіберпростору.

    Джерело: Укрінформ

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