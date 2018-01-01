Євросоюз створить мережу центрів із кібербезпеки
- Сьогодні, 16:59
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Метою проекту є набуття Європою можливостей для відбиття кібератак
Європейський союз виділить 50 млн євро на створення у країнах-членах мережі центрів узагальнення передового досвіду у сфері кібербезпеки.
Рішення про запровадження пілотного проекту з кібербезпеки ухвалила у четвер Єврокомісія.
«Узагальнений передовий досвід буде використано для створення мережі, включаючи майбутній європейський дослідницький центр з кібербезпеки», - повідомили у керівній інституції ЄС.
Пропозиції щодо зміцнення кібербезпеки в інтересах єдиного цифрового ринку Єврокомісія чекає від університетів, дослідницьких центрів та інших організацій у цій сфері.
Метою проекту є набуття Європою можливостей для відбиття кібератак та розбудови міцної системи кібербезпеки в ЄС.
Проект фінансуватиметься в обсязі 50 млн євро за видатками науково-дослідної програми «Горизонт-2020».
Нагадаємо, на Всесвітньому економічному форумі у Давосі було оголошено, що у Швейцарії створять Глобальний центр кібербезпеки, метою якого є побудова безпечного та захищеного глобального кіберпростору.
Джерело: Укрінформ