Євросоюз створить мережу центрів із кібербезпеки

Метою проекту є набуття Європою можливостей для відбиття кібератак

Європейський союз виділить 50 млн євро на створення у країнах-членах мережі центрів узагальнення передового досвіду у сфері кібербезпеки. Рішення про запровадження пілотного проекту з кібербезпеки ухвалила у четвер Єврокомісія. «Узагальнений передовий досвід буде використано для створення мережі, включаючи майбутній європейський



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Метою проекту є набуття Європою можливостей для відбиття кібератак

Європейський союз виділить 50 млн євро на створення у країнах-членах мережі центрів узагальнення передового досвіду у сфері кібербезпеки.

Рішення про запровадження пілотного проекту з кібербезпеки ухвалила у четвер Єврокомісія.

«Узагальнений передовий досвід буде використано для створення мережі, включаючи майбутній європейський дослідницький центр з кібербезпеки», - повідомили у керівній інституції ЄС.

Пропозиції щодо зміцнення кібербезпеки в інтересах єдиного цифрового ринку Єврокомісія чекає від університетів, дослідницьких центрів та інших організацій у цій сфері.

Метою проекту є набуття Європою можливостей для відбиття кібератак та розбудови міцної системи кібербезпеки в ЄС.

Проект фінансуватиметься в обсязі 50 млн євро за видатками науково-дослідної програми «Горизонт-2020».

Нагадаємо, на Всесвітньому економічному форумі у Давосі було оголошено, що у Швейцарії створять Глобальний центр кібербезпеки, метою якого є побудова безпечного та захищеного глобального кіберпростору.

Джерело: Укрінформ