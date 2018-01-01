У Давосі оголошено про створення Глобального центру кібербезпеки

Глобальний центр кібербезпеки працюватиме в Женеві

У Швейцарії створять Глобальний центр кібербезпеки, метою якого є побудова безпечного та захищеного глобального кіберпростору. Про це повідомляється на сайті Всесвітнього економічного форуму. «Сьогодні на Всесвітньому економічному форумі оголошено про створення Глобального центру кібербезпеки, покликаного допомогти побудувати



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Глобальний центр кібербезпеки працюватиме в Женеві

У Швейцарії створять Глобальний центр кібербезпеки, метою якого є побудова безпечного та захищеного глобального кіберпростору. Про це повідомляється на сайті Всесвітнього економічного форуму.

«Сьогодні на Всесвітньому економічному форумі оголошено про створення Глобального центру кібербезпеки, покликаного допомогти побудувати безпечний і захищений глобальний кіберпростір. Центр працюватиме в Женеві, Швейцарія, як автономна організація, що діє під покровительством Всесвітнього економічного форуму», - йдеться в повідомленні.

Метою центру є започаткування першої міжнародної платформи для урядів, компаній, фахівців і правоохоронних органів, призначеної для співпраці з подолання проблем кібербезпеки. Як підкреслюють у Давосі, проблема кібератак непідвладна силам і організаціям, які намагаються впоратися з ними самотужки. Лише за рахунок співпраці, обміну інформацією та загальних стандартів світова громадськість зможе успішно протистояти електронній злочинності.

«Якщо ми хочемо запобігти настанню темних часів, нам треба наполегливіше працювати над тим, щоби досягнення і потенціал Четвертої промислової революції були у безпеці і під захистом на благо суспільства. Новий Глобальний центр кібербезпеки був створений як перша платформа для скорочення кібернетичних ризиків у дійсно світовому масштабі», - каже директор-розпорядник Всесвітнього економічного форуму і директор Глобального центру кібербезпеки Алоїз Звінггі.

На форумі підкреслюють, що кібератаки можуть бути загрозою для тих економік, держав і суспільств, у яких в недостатній мірі розвинена співпраця й відсутній міцний захист.

За словами експертів, щорічні втрати світової економіки внаслідок дій кіберзлочинців можуть досягати 500 мільярдів дол. США, тоді як, наприклад, річний ВВП Швейцарії в 2017 році оцінюється в 659 мільярдів дол. США.

Всесвітній економічний форум визнав, що кіберзлочинність є одним з найбільш критичних глобальних ризиків. У відповідь на них Глобальний центр кібербезпеки надаватиме підтримку урядам і галузевим компаніям, що є учасниками форуму, із забезпечення безпечнішого кіберпростору з використанням підходу, що передбачає залучення численних зацікавлених сторін.

Центр зосередить свою увагу на таких цілях, як консолідація наявних програм кібербезпеки Всесвітнього економічного форуму, заснування незалежної бібліотеки з даними передових практик кібербезпеки, допомога партнерам в поліпшенні їхніх знань у сфері кібербезпеки, робота над створенням належної гнучкої законодавчої бази у сфері кібербезпеки, робота як лабораторії й аналітичного центру раннього попередження про майбутні сценарії кібербезпеки.

Джерело: Укрінформ