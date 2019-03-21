Євросоюз засудив політичні арешти у Венесуелі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сьогодні вранці сили безпеки Венесуели затримали керівника кабінету президента Національної Асамблеї Роберто Марреро

У заяві ЄС наголошується, що імунітет членів Національної Асамблеї має поважатися за будь-яких обставин

Євросоюз засудив арешти офіційних осіб Національної Асамблеї (парламенту) Венесуели, які відбулися вранці у четвер 21 березня, та закликав до негайного звільнення затриманих людей.

Про це йдеться у заяві речника ЄС, пише «Укрінформ»

«Сьогодні вранці сили безпеки Венесуели затримали керівника кабінету президента Національної Асамблеї Роберто Марреро (Roberto Marrero), а також силою увірвалися у домівку члена Національної Асамблеї від штату Тачіра (Táchira) Серджіо Вергара (Sergio Vergara), незважаючи на його парламентський імунітет. Європейський Союз закликає звільнити пана Марреро негайно та без додаткових умов і зобов’язати відповідні служби нести відповідальність за його безпеку та неушкодженість» - йдеться у заяві.

У документі наголошується, що імунітет членів Національної Асамблеї має поважатися за будь-яких обставин. Члени парламенту повинні мати змогу виконувати обов’язки без будь-якого тиску, здійснювати свою роль та конституційні повноваження.

«Такі дії підривають зусилля міжнародного співтовариства, спрямовані на те, щоб допомогти у пошуку мирного та демократичного вирішення кризи в Венесуелі», - йдеться у заяві ЄС.

Нагадаємо, президент Венесуели Ніколас Мадуро висунув вимогу, щоб всі його міністри пішли у відставку.

Натомість представники тимчасового президента Венесуели Хуана Гуайдо взяли під свій контроль 18 березня приміщення дипломатичних місій країни на території США – зокрема, приміщення консульства країни у Нью-Йорку та два дипломатичних приміщення у Вашингтоні, включаючи офіс військового аташе.