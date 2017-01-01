Канада оголосила посла Венесуели персоною нон ґрата

Канада симетрично відповіла на дії Венесуели

Глава МЗС Канади Христя Фріланд у понеділок оголосила про те, що Оттава не бажає більше приймати посла Венесуели і включає його в список небажаних осіб у зв'язку з діями венесуельської влади щодо тимчасового повіреного в справах Канади в Венесуелі. «У відповідь на дії режиму Мадуро (президента Венесуели Ніколаса Мадуро - ред), я



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Канада симетрично відповіла на дії Венесуели

Глава МЗС Канади Христя Фріланд у понеділок оголосила про те, що Оттава не бажає більше приймати посла Венесуели і включає його в список небажаних осіб у зв'язку з діями венесуельської влади щодо тимчасового повіреного в справах Канади в Венесуелі.

«У відповідь на дії режиму Мадуро (президента Венесуели Ніколаса Мадуро - ред), я оголошую, що посол Венесуели... більше не допускається в Канаду. Також я оголошую повіреного в справах Венесуели персоною нон ґрата», - цитує заяву міністра «Інтерфакс-Україна».

Каракас 23 грудня оголосив персонами нон ґрата посла Бразилії в Венесуелі і тимчасового повіреного в справах Канади в Венесуелі. Зокрема, влада Венесуели звинуватила повіреного в справах Канади в тому, що він «постійно грубо і образливо втручався у внутрішні справи Венесуели».