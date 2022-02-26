Канада вводить санкції проти Путіна і Лаврова

Росіяни несуть найбільшу відповідальність за смерть і руйнування в Україні

Канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо повідомив про введення санкцій проти Путіна і Лаврова. Він зробив відповідну заяву слідом за своїми союзниками. Про це повідомляє CTV News.

У п'ятницю, 25 лютого, Джастін Трюдо заявив, що слідом за своїми союзниками Канада вводить пакет санкцій проти Путіна і Лаврова внаслідок вторгнення російської армії в Україну.

«Ці люди несуть найбільшу відповідальність за смерть і руйнування, що відбуваються в Україні», – заявив прем'єр-міністр.

Також Трюдо висловив готовність виключити Росію з фінансових операцій по всьому світу, а також відключити російські банки від SWIFT.

Відповідна заява була зроблена після того, як США, Великобританія і ЄС оголосили про санкції проти російських лідерів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Білий дім введе санкції проти Путіна і Лаврова .

Раніше стали відомі деталі нових санкцій ЄС проти Росії.

Нагадаємо, канцлер Австрії оголосив план Європи заморозити активи Путіна і Лаврова.

Як відомо, Італія передумала: уряд підтримає відключення Росії від SWIFT. Також Швейцарія заморозила банківські рахунки підсанкційних росіян.

До слова, Чехія закриває авіапростір для російських авіакомпаній. а ще Польща закриє повітряний простір для російських літаків.

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