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    Канада вводить санкції проти Путіна і Лаврова

    Трюдо підтримує ідею відключити російські банки від SWIFT - Канада вводить санкції проти Путіна і Лаврова
    Трюдо підтримує ідею відключити російські банки від SWIFT
    скріншот із відео

    Росіяни несуть найбільшу відповідальність за смерть і руйнування в Україні

    Канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо повідомив про введення санкцій проти Путіна і Лаврова. Він зробив відповідну заяву слідом за своїми союзниками. Про це повідомляє CTV News.

    У п'ятницю, 25 лютого, Джастін Трюдо заявив, що слідом за своїми союзниками Канада вводить пакет санкцій проти Путіна і Лаврова внаслідок вторгнення російської армії в Україну.

    «Ці люди несуть найбільшу відповідальність за смерть і руйнування, що відбуваються в Україні», – заявив прем'єр-міністр.

    Також Трюдо висловив готовність виключити Росію з фінансових операцій по всьому світу, а також відключити російські банки від SWIFT.

    Відповідна заява була зроблена після того, як США, Великобританія і ЄС оголосили про санкції проти російських лідерів.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що Білий дім введе санкції проти Путіна і Лаврова .

    Раніше стали відомі деталі нових санкцій ЄС проти Росії.

    Нагадаємо, канцлер Австрії оголосив план Європи заморозити активи Путіна і Лаврова.

    Як відомо, Італія передумала: уряд підтримає відключення Росії від SWIFT. Також Швейцарія заморозила банківські рахунки підсанкційних росіян.

    До слова, Чехія закриває авіапростір для російських авіакомпаній. а ще Польща закриє повітряний простір для російських літаків.

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    Теги: ЄС США санкції Канада Путін Сергій Лавров смерть
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    Канада вводить санкції проти Путіна і Лаврова