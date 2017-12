Канадський телеведучий вбив пуму, зібравши у соцмережі близько тисячі лайків

Своє обурення вчинком журналіста висловила зокрема дружина екс-прем'єра Канади

Стів Еклунд, який веде шоу The Edge, похвалився здобиччю, впольованою в горах провінції Альберта. Канадський телеведучий зазнав жорсткої критики в соцмережах після того, як виклав своє фото з убитою пумою, повідомляє ВВС.

Фото викликало обурення. Зокрема, на нього жорстко відреагувала Лорін Гарпер, дружина колишнього прем'єра країни.

«Напевно, він щось цим компенсує. Може, невеликий пеніс», - написала вона у Twitter.

What a creep. Chasing a cougar with dogs until they are exhausted then shooting a scared, cornered and tired animal. Must be compensating for something, small penis probably.https://t.co/UspnQEdWdL