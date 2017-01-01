Канадський телеведучий вбив пуму, зібравши у соцмережі близько тисячі лайків

Своє обурення вчинком журналіста висловила зокрема дружина екс-прем'єра Канади

Стів Еклунд, який веде шоу The Edge, похвалився здобиччю, впольованою в горах провінції Альберта. Канадський телеведучий зазнав жорсткої критики в соцмережах після того, як виклав своє фото з убитою пумою, повідомляє ВВС. Фото викликало обурення. Зокрема, на нього жорстко відреагувала Лорін Гарпер, дружина колишнього прем'єра країни.



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Своє обурення вчинком журналіста висловила зокрема дружина екс-прем'єра Канади

Стів Еклунд, який веде шоу The Edge, похвалився здобиччю, впольованою в горах провінції Альберта. Канадський телеведучий зазнав жорсткої критики в соцмережах після того, як виклав своє фото з убитою пумою, повідомляє ВВС.

Фото викликало обурення. Зокрема, на нього жорстко відреагувала Лорін Гарпер, дружина колишнього прем'єра країни.

«Напевно, він щось цим компенсує. Може, невеликий пеніс», - написала вона у Twitter.

What a creep. Chasing a cougar with dogs until they are exhausted then shooting a scared, cornered and tired animal. Must be compensating for something, small penis probably.https://t.co/UspnQEdWdL — Laureen Harper (@LaureenHarper) 21 декабря 2017 г.

Гарпер є дружиною колишнього прем'єра Стівена Гарпера, який також був парламентарем від Альберти.

Це подружжя відоме своєю симпатією до тварин, особливо котячих. Вони врятували чимало котів під час державної служби пана Гарпера в Оттаві.

Гостра реакція пані Лорін шокувала багатьох, оскільки зазвичай вона поводиться на людях дуже стримано.

Але пан Еклунд не демонструє ознак розкаяння.

«Якщо здогадаєтеся, який пост має 900 лайків, 450 коментів, 13 погроз убивства, 754 лайливі слова і одного щасливого мисливця... я внесу ваше ім'я в чернетку кулінарної книжки, повної апетитних рецептів для вашої наступної пуми», - написав він у Facebook.

Телеведучий заявив на свій захист, що використає всі частини вбитої тварини.

Полювання засудили не всі. Дехто відзначив, що пуми є хижаками, небезпечними для людей.

Цим котячим не загрожує вимирання в Альберті, і полювати на них дозволено.