Депутат Бундестагу закликав дозволити Україні бити вглиб РФ

«Винищувачі F-16 потрібні якомога швидше і нам треба закрити небо над Україною»

Терористичні атаки РФ на Україну, які спрямовані, зокрема, на руйнування цивільних об'єктів і вбивство мирного населення, показують всю суть російського режиму. Країни НАТО, які нещодавно відвідали саміт у Вашингтоні, повинні дати потужну відповідь Путіну – максимально посилити ППО України і дозволити українським військовим знищувати військові цілі на території Росії. Про це в коментарі Guildhall заявив депутат Бундестагу від партії «Зелених» Себастьян Шефер.

«Теракт, скоєний у понеділок (ідеться про ракетну атаку РФ на Київ, зокрема дитячу лікарню «Охматдит» 8 липня 2024 року, внаслідок якої загинули 33 особи, з них 5 дітей, і 121 особа дістала поранення – ред.), ще раз засвідчив характер російського режиму. Це чистий тероризм.

Напад на дитячу лікарню показує всю жорстокість російського диктатора і його прихильників. Я вважаю, що це було привітання саміту НАТО. І я щиро вірю, що країни НАТО дадуть дуже сильну відповідь Путіну і Росії, тому що тільки так ми зможемо прийти до миру. Росія повинна вивести свої війська. Росія повинна припинити напади. Ми (країни Заходу – ред.) повинні зробити українське небо безпечним», – зазначив німецький депутат.

«Я з полегшенням почув, як президент Байден оголосив про постачання Україні нових систем Patriot. Я дуже радий, що Німеччина докладала справді величезних зусиль і не пасла задніх, коли йшлося про ППО України.

Єдина відповідь, яка можлива (на вчинений РФ варварський теракт – ред.) – додаткова підтримка України. Винищувачі F-16 потрібні якомога швидше і нам треба закрити небо над Україною. Ми маємо дозволити нашим українським друзям знищувати бази, з яких стартують літаки російського терористичного режиму. І ми повинні дозволити нашим українським друзям знищувати ракети на території Росії і в Криму до того, як вони стартують», – підсумував член Бундестагу.

Раніше депутат румунського парламенту від партії «Союз порятунку Румунії» Кателін Теніце закликав Європейський Союз нарешті дозволити Україні використати свою зброю по території РФ, щоб зупинити війну або хоча б стабілізувати ситуацію. В іншому разі щось погане може статися вже з самими країнами Євросоюзу.