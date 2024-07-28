Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Німецька опозиція запропонувала позбавити деяких українців соцдопомоги

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Німецька опозиція запропонувала позбавити деяких українців соцдопомоги
На думку Ліннеманна, українським біженцям у Німеччині явно бракує стимулів для того, щоб швидко взятися за роботу
фото: Державна міграційна служба

Карстен Ліннеманн: «Чому в багатьох європейських країнах понад 50% українців працюють, а в Німеччині – лише 25%?»

Німецька опозиція пропонує скасувати грошову допомогу українським біженцям, які не працюють офіційно. Про це заявив генеральний секретар німецької партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Карстен Ліннеманн в інтерв'ю Funke.

За даними генсека, у Німеччині «шестизначна кількість людей принципово не бажає працювати». На його думку, держава повинна виходити з того, що вони потребують допомоги.

«Зменшення виплат на 10, 20 чи 30% недостатньо. Потрібно повністю скасувати базову допомогу», – запевнив опозиціонер.

Ліннеманн переконаний, що Німеччині потрібні зміни в політиці. Він заявив, що хоче «справедливої системи соціальної підтримки, а базовий дохід нині – несправедливий».

«Ми повинні обговорити, чому в багатьох європейських країнах понад 50% українців працюють, а в Німеччині – лише 25%. Існує явний брак стимулів для того, щоб швидко взятися за роботу», – зауважив Ліннеманн.

При цьому він відзначив, що українці захищають свободу німців, але водночас підкреслив, що якщо є допомога, то вона пов'язана з взаємними діями, які включають у себе працевлаштування.

Нагадаємо, що, намагаючись залучити в країну більше іноземних кваліфікованих спеціалістів, Німеччина працює над завершенням масштабного зниження податків. У рамках так званої «ініціативи зростання» уряд Німеччини планує частково звільнити новоприбулих іноземних кваліфікованих працівників від податку протягом перших трьох років роботи в країні. 

До слова, у Німеччині створюють спільну платформи EU Talent Pool, на якій громадяни країн, які не входять до ЄС, зможуть реєструвати свої профілі та знаходити роботу у 27 державах-членах ЄС.

Читайте також: Прибуткова робота без вищої освіти: які варіанти доступні українцям у Німеччині
Теги: Німеччина праця біженці соцвиплати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Європейці хочуть спростити працевлаштування працівників
«Tinder для робочих місць»: у Німеччині з'явиться нова схема працевлаштування
25 липня, 12:15
Українці стали рушієм змін на ринку праці у Польщі
Такого не було останні десятиліття: Польща фіксує радикальні зміни на ринку праці
25 липня, 09:34
Такий вигляд мала могила українського поета Юрія Клена в Аугсбурзі
У Німеччині знищена могила українського поета Юрія Клена
24 липня, 12:42
У Молдові розглядають можливість поверення українців призовного віку
Сусідня країна обговорює видачу ухилянтів Україні
23 липня, 13:17
В Україну прибув Patriot з Німеччини – Зеленський
В Україну прибув Patriot з Німеччини – Зеленський
21 липня, 21:31
Німеччина продовжить спостерігати за головуванням Угорщини в Раді ЄС
Головування Угорщини в Раді ЄС вже завдало багато шкоди – МЗС Німеччини
12 липня, 17:53
Борис Пісторіус приїхав спостерігати за навчаннями Arctic Defender
Очільник Міноборони Німеччини поскаржився на брак фінансування
9 липня, 14:40
Українці втратять право безкоштовного користування потягами у Естонії
Естонія скасовує пільги на транспорт для біженців з України
2 липня, 09:19
Золоту залу ратуші Аугсбурга закрили для відвідувачів на 2 роки
Одну з найкрасивіших ратуш Німеччини буде закрито через небезпечну речовину
1 липня, 12:39

Соціум

У Росії безпілотники пошкодили електростанцію
У Росії безпілотники пошкодили електростанцію
Мін'юст США закликає суд підтримати продаж активів TikTok через загрозу національній безпеці
Мін'юст США закликає суд підтримати продаж активів TikTok через загрозу національній безпеці
Півтори сотні учених світу закликали НАТО взяти до себе Україну
Півтори сотні учених світу закликали НАТО взяти до себе Україну
У Росії повідомляють про масовану атаку безпілотників та роботу ППО
У Росії повідомляють про масовану атаку безпілотників та роботу ППО
Повстанці з Малі звернулися до українців із цікавою пропозицією
Повстанці з Малі звернулися до українців із цікавою пропозицією
У Румунії підліток підпалив школу через конфлікт з батьками
У Румунії підліток підпалив школу через конфлікт з батьками

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Чи треба відвертатись від Європи через скандал на Олімпіаді?
25K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 липня: ситуація на фронті
24K
Планував одружитися із захисницею «Азовсталі» Пташкою. Згадаймо Ярослава Христюка
22K
Парад флоту в Росії: ЗМІ помітили цікаву деталь
18K
Донька президента «Динамо» зізналася, що вже рік одружена з відомим футболістом
12K
Прогноз магнітних бур на 29-31 липня: якою буде сонячна активність

Новини

Енергетики ДТЕК повернули світло жителям п'яти районів Донеччини та Дніпропетровщини після обстрілів
Вчора, 15:59
Депутат Бундестагу закликав дозволити Україні бити вглиб РФ
Вчора, 13:52
Тревел-експертка назвала найдешевші міста Європи для подорожей у 2024 році
Вчора, 05:40
Велика релігійна громада на Вінниччині переходить в Українську церкву (фото)
27 липня, 20:52
Майбутні офіцери СБУ побачили, що таке журналістика «на межі» (фото)
27 липня, 07:00
ДТЕК оновив графіки відключень у Києві для рівномірного навантаження на енергосистему
26 липня, 18:16

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua