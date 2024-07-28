Німецька опозиція запропонувала позбавити деяких українців соцдопомоги

На думку Ліннеманна, українським біженцям у Німеччині явно бракує стимулів для того, щоб швидко взятися за роботу

Карстен Ліннеманн: «Чому в багатьох європейських країнах понад 50% українців працюють, а в Німеччині – лише 25%?»

Німецька опозиція пропонує скасувати грошову допомогу українським біженцям, які не працюють офіційно. Про це заявив генеральний секретар німецької партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Карстен Ліннеманн в інтерв'ю Funke.

За даними генсека, у Німеччині «шестизначна кількість людей принципово не бажає працювати». На його думку, держава повинна виходити з того, що вони потребують допомоги.

«Зменшення виплат на 10, 20 чи 30% недостатньо. Потрібно повністю скасувати базову допомогу», – запевнив опозиціонер.

Ліннеманн переконаний, що Німеччині потрібні зміни в політиці. Він заявив, що хоче «справедливої системи соціальної підтримки, а базовий дохід нині – несправедливий».

«Ми повинні обговорити, чому в багатьох європейських країнах понад 50% українців працюють, а в Німеччині – лише 25%. Існує явний брак стимулів для того, щоб швидко взятися за роботу», – зауважив Ліннеманн.

При цьому він відзначив, що українці захищають свободу німців, але водночас підкреслив, що якщо є допомога, то вона пов'язана з взаємними діями, які включають у себе працевлаштування.

Нагадаємо, що, намагаючись залучити в країну більше іноземних кваліфікованих спеціалістів, Німеччина працює над завершенням масштабного зниження податків. У рамках так званої «ініціативи зростання» уряд Німеччини планує частково звільнити новоприбулих іноземних кваліфікованих працівників від податку протягом перших трьох років роботи в країні.

До слова, у Німеччині створюють спільну платформи EU Talent Pool, на якій громадяни країн, які не входять до ЄС, зможуть реєструвати свої профілі та знаходити роботу у 27 державах-членах ЄС.