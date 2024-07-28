У Малі підбито два гелікоптери «Вагнера» (фото)

Під час бою в Ін Аззраф загинув льотчик найманців

У Малі бійці угрупування CSP-DPA підбили два гелікоптери приватної військової компанії (ПВК) «Вагнер» . Про це заявив російський військовий Олексій Воєвода у своєму телеграм-каналі.

За даними солдата РФ, це сталося під час бою в Ін Аззраф, поблизу алжирського міста Тін Зауатін. Загинув один льотчик.

«На Мі-8, з великокаліберного кулемета вбитий командир гелікоптера. Правак вивів гелікоптер та посадив на безпечній відстані. Мі-24, вихреве кільце. Екіпаж живий у повному складі», – заявив Воєвода.

Обидва гелікоптера були виведені з бою в результаті влучної стрільби бійці угрупування CSP-DPA.

Нагадаємо, що у прикордонному місті Тінзауатен, Республіка Малі, повстанський рух туарегів CSP-PSD здійснив успішну атаку на групу російських найманців ПВК«Вагнер» та солдатів малійської хунти. В результаті боїв, які тривали два дні, повстанці захопили бронетехніку, вантажівки та цистерни. Серед загиблих бойовиків був адміністратор пропагандистського Telegram-каналу «Grey Zone».

До слова, росіяни на тимчасово окупованих територіях вербують українців для війни в Африці у складі ПВК «Вагнер». Зазначається, що ПВК «Вагнер» розпочала вербувати українців на ТОТ – чоловіків від 22 до 50 років. Окупанти обіцяють їм заробітну плату в розмірі 240 тис. рублів, якщо контракт буде підписаний на шість місяців.