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У Малі підбито два гелікоптери «Вагнера» (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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У Малі підбито два гелікоптери «Вагнера» (фото)
Із великокаліберного кулемета вбитий командир гелікоптера Мі-8
фото: t.me/ZOV_Voevoda

Під час бою в Ін Аззраф загинув льотчик найманців

У Малі бійці угрупування CSP-DPA підбили два гелікоптери приватної військової компанії (ПВК) «Вагнер» . Про це заявив російський військовий Олексій Воєвода у своєму телеграм-каналі.

За даними солдата РФ, це сталося під час бою в Ін Аззраф, поблизу алжирського міста Тін Зауатін. Загинув один льотчик.

«На Мі-8, з великокаліберного кулемета вбитий командир гелікоптера. Правак вивів гелікоптер та посадив на безпечній відстані. Мі-24, вихреве кільце. Екіпаж живий у повному складі», – заявив Воєвода.

Обидва гелікоптера були виведені з бою в результаті влучної стрільби бійці угрупування CSP-DPA.

Нагадаємо, що у прикордонному місті Тінзауатен, Республіка Малі, повстанський рух туарегів CSP-PSD здійснив успішну атаку на групу російських найманців ПВК«Вагнер» та солдатів малійської хунти. В результаті боїв, які тривали два дні, повстанці захопили бронетехніку, вантажівки та цистерни. Серед загиблих бойовиків був адміністратор пропагандистського Telegram-каналу «Grey Zone».

До слова, росіяни на тимчасово окупованих територіях вербують українців для війни в Африці у складі ПВК «Вагнер». Зазначається, що ПВК «Вагнер» розпочала вербувати українців на ТОТ – чоловіків від 22 до 50 років. Окупанти обіцяють їм заробітну плату в розмірі 240 тис. рублів, якщо контракт буде підписаний на шість місяців.

Теги: гелікоптер ПВК «Вагнер»

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