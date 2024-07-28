Дарунок від Перуна. Блискавка влучила в росіян біля головного храму армії РФ (відео)

Гроза травмувала трьох людей – двох чоловіків та одну жінку – у ​​парку «Патріот», один росіянин загинув

Гроза поцілила в парасольку перехожого

У неділю 28 липня блискавка поцілила в кількох росіян, що йшли площею перед головним храмом-»капищем» збройних сил РФ у Підмосков'ї. Відео розповсюдили російські телеграм-канали.

Гроза травмувала трьох людей – двох чоловіків та одну жінку – у ​​парку «Патріот» у Підмосков'ї. Судячи з опублікованих відео, блискавка поцілила в парасольку перехожого. Усі троє впали. Двоє чоловіків знепритомніли, а 61-річна жінка піднялася самотужки. Медики почали надавати людям допомогу просто на площі.

У Підмосковʼї блискавка вразила трьох росіян у ​​парку «Патріот» перед головним храмом зс рф, пишуть російські пабліки pic.twitter.com/bqtObUsGxD — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 28, 2024

За словами очевидців, двоє чоловіків були у тяжкому стані. Згодом стало відомо, що один із них помер.

Нагадаємо, що в Москві співробітник Центрального науково-дослідницького інституту «Хвиля» Володимир Арсеньєв намагався вчинити самопідпал на Красній площі.