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Дарунок від Перуна. Блискавка влучила в росіян біля головного храму армії РФ (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Дарунок від Перуна. Блискавка влучила в росіян біля головного храму армії РФ (відео)
Гроза травмувала трьох людей – двох чоловіків та одну жінку – у ​​парку «Патріот», один росіянин загинув
фото з відкритих джерел

Гроза поцілила в парасольку перехожого

У неділю 28 липня блискавка поцілила в кількох росіян, що йшли площею перед головним храмом-»капищем» збройних сил РФ у Підмосков'ї. Відео розповсюдили російські телеграм-канали.

Гроза травмувала трьох людей – двох чоловіків та одну жінку – у ​​парку «Патріот» у Підмосков'ї. Судячи з опублікованих відео, блискавка поцілила в парасольку перехожого. Усі троє впали. Двоє чоловіків знепритомніли, а 61-річна жінка піднялася самотужки. Медики почали надавати людям допомогу просто на площі.

За словами очевидців, двоє чоловіків були у тяжкому стані. Згодом стало відомо, що один із них помер.

Нагадаємо, що в Москві співробітник Центрального науково-дослідницького інституту «Хвиля» Володимир Арсеньєв намагався вчинити самопідпал на Красній площі. 

Теги: росія росіяни

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