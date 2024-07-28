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Енергетики ДТЕК повернули світло жителям п'яти районів Донеччини та Дніпропетровщини після обстрілів

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Енергетики ДТЕК повернули світло жителям п'яти районів Донеччини та Дніпропетровщини після обстрілів
Минулого тижня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло 75 тис. родин, які були без електроенергії через обстріли
фото: ДТЕК

Енергетики відновлюють обладнання та лінії одразу ж, щойно це стає можливим і вони отримують відповідний дозвіл від ЗСУ та ДСНС

26 та 27 липня енергетики ДТЕК повернули світло мешканцям 5 районів Донецької та Дніпропетровської областей, що постраждали від обстрілів ворога. Про це повідомляють у ДТЕК. 

У Донецькій області тривають активні бойові дії. Руйнувань зазнає інфраструктура регіону, пошкоджуються мережі й обладнання.

«Незважаючи на постійну небезпеку, енергетикам ДТЕК Донецькі електромережі протягом 2 діб вдалося повернути електропостачання 3 тис. родин трьох районів Донеччини», – зазначили в компанії.

Зазнає постійних руйнувань від російських окупантів також Дніпропетровська область.

26 та 27 липня ремонтні бригади ДТЕК повернули світло 3,8 тис. сімей двох районів Дніпропетровщини.

Енергетики відновлюють обладнання та лінії одразу ж, щойно це стає можливим і вони отримують відповідний дозвіл від ЗСУ та ДСНС.

Нагадаємо, минулого тижня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло 75 тис. родин, які були без електроенергії через обстріли.

Теги: ремонт ДТЕК інфраструктура

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