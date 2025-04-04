Тарифи Трампа загрожують виробництву зброї в США – Politico

Нові тарифи можуть поставити під загрозу успішні міжнародні оборонні програми

Торговельна політика президента США Дональда Трампа може ускладнити виробництво озброєння в США та послабити партнерські відносини країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Зазначається, що запровадження тарифної програми може дестабілізувати глобальні ланцюги постачання, які Пентагон формував протягом десятиліть. Це, ймовірно, призведе до зростання цін на американську зброю та ускладнить міжнародні зусилля, спрямовані на стримування Китаю.

На думку дипломатів, законодавців, чиновників та експертів оборонної промисловості, цей крок може змусити партнерів США шукати альтернативні можливості співпраці. Як наслідок, це завдасть удару по оборонній сфері, яка постачає зброю багатьом країнам світу, та підірве довіру до глобальних оборонних союзів, що тривалий час були вигідними для Вашингтона та його союзників.

Трамп називає свій тарифний план ключовою реформою, яка сприятиме відновленню справедливого торговельного балансу та поверненню втрачених доходів. Однак така політика може поставити під загрозу його обіцянки зробити США індустріальним центром та зменшити вплив Китаю.

У своєму указі Білий дім наголосив, що США мають забезпечувати виробництво важливих компонентів без критичної залежності від імпорту.

При цьому, як зауважує видання, нові тарифи можуть поставити під загрозу успішні міжнародні оборонні програми, зокрема створення винищувача F-35, над яким працюють 20 країн, а також спільні проєкти протиракетної та протиповітряної оборони з Норвегією та Ізраїлем.

Нагадаємо, що 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових взаємних мит на імпортні товари, назвавши цей день «днем економічної незалежності». У список також потрапила Україна, для неї буде встановлена 10% мита на експорт товарів до США.

Міністр фінансів США Скотт Бессент закликав країни, які постраждали від нових торгівельних мит, запроваджених адміністрацією Дональда Трампа, утриматися від будь-яких відповідних дій. В ефірі Fox News Бессент повторив меседж у ще простішій формі: «Не мстіть. Якщо ви помститесь, буде ескалація».

Тим часом демократка Ненсі Пелосі зазначила, що нові мита спричинять хаос у економіці Сполучених Штатів і завдадуть шкоди американським родинам.

За розрахунками Інституту німецької економіки в Кельні, мита президента США Дональда Трампа можуть обійтися Німеччині у 200 млрд євро. Таких втрат країна може зазнати за чотири роки. Тим часом міністр економіки Німеччини Роберт Габек показав проєкт заходів у відповідь на нові американські мита.

До слова, міністерка економіки Юлія Свириденко назвала нові мита для України від президента США Дональда Трампа «не критичними».