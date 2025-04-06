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Канада оновила поради для подорожей в США

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Канада оновила поради для подорожей в США
Поточний рейтинг ризику канадців для подорожей до США все ще залишається низьким
фото ілюстративне

Канадцям нагадали про ретельні перевірки від прикордонників США

Федеральний уряд Канади оновив свої онлайн-поради для подорожей, аби нагадати канадцям «очікувати перевірки» з боку прикордонників, якщо вони подорожують до Сполучених Штатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CBC.

На сайті канадського уряду з офіційними рекомендаціями про подорож з'явився пункт про «значну» свободу дій офіцерів Прикордонної служби США у вирішенні питання про в'їзд до їхньої країни.

«Очікуйте ретельної перевірки в місцях в'їзду, зокрема електронних пристроїв. Під час спілкування з прикордонною службою дотримуйтесь вимог і будьте відвертими. Якщо вам відмовлять у в'їзді, вас можуть затримати в очікуванні депортації», – зазначили на сайті.

Незважаючи на оновлення, поточний рейтинг ризику канадців для подорожей до США все ще залишається низьким, і канадський уряд радить продовжувати вживати «звичайних заходів безпеки».

Оновлення інструкцій відбулось на тлі того, що давні дружні стосунки між Канадою і США руйнуються під тиском торговельної війни адміністрації Дональда Трампа.

Нагадаємо, США та Європу охопили протести проти Трампа. Протести через мита американського президента Дональда Трампа охопили США. Люди також вийшли й на вулиці європейських міст. У Флориді кілька сотень демонстрантів вийшли на вулиці, скандуючи гасла і піднімаючи плакати з різкими заявами про Трампа та його радника Ілона Маска.
 

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Теги: США Канада

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