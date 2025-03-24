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Поїздки до США небезпечні? Канада та країни Європи звернулись до громадян

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Поїздки до США небезпечні? Канада та країни Європи звернулись до громадян
Канада попередила туристів перед відвідуванням США
фото із відкритих джерел

Європейські країни та Канада зробили низку застережень для громадян перед відвідуванням США

Низка країн Європи випустили рекомендації для своїх громадян, які планують поїздки до Сполучених Штатів. Напередодні до канадців звернулася й офіційна Оттава. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Vancouverok.

«Європейські країни попередили своїх туристів про можливі проблеми при в'їзді до США. Причина – посилення імміграційної політики з боку кабінету Дональда Трампа. Так, влада Великої Британії заявила, що громадяни повинні дотримуватися всіх умов в'їзду. Інакше їх «можуть заарештувати або затримати, якщо вони порушать правила». Німеччина повідомляє, що віза чи відмова від візового режиму не гарантує в'їзд для її громадян», – йдеться у матеріалі.

Політика Трампа щодо трансгендерних людей викликала особливе занепокоєння Данії, і країна радить громадянам, які ідентифікують себе як трансгендери, зв'язатися з посольством США в Копенгагені перед поїздкою. Після того, як Трамп підписав указ, в якому йдеться, що країна визнаватиме лише чоловічу та жіночу стать, Фінляндія випустила аналогічне попередження для громадян.

Уряд Канади у п'ятницю оновив рекомендації для мандрівників, які відвідують США. Влада нагадала, що канадці, які приїжджають на термін більше ніж 30 днів, мають зареєструватися в уряді США. Оттава рекомендує мандрівникам відвідати сайт Служби громадянства та імміграції США для отримання більш детальної інформації. При цьому офіційні особи додають, що «ситуація може змінитися будь-якої миті».

«Недотримання вимог про реєстрацію може спричинити покарання, штрафи та кримінальне переслідування. Кожна країна чи територія сама вирішує, хто може в'їжджати на її територію. Уряд Канади не може втрутитися у ситуацію, якщо ви не відповідаєте вимогам країни призначення. Прикордонні служби США також можуть запитати у канадців додаткову інформацію, наприклад, підтвердження проживання, роботи чи навчання в Канаді, а також підтвердження достатньої кількості коштів», – пише сайт уряду Канади.

Нагадаємо, влада США зобов'яже мешканців Канади проходити реєстрацію під час перебування у Сполучених Штатах протягом 30 і більше днів.

До слова, уряд Канади робить ще одну спробу «підступно атакувати Трампа» і достукатися до самих американців. З цією метою канадська влада звернулася безпосередньо до простих громадян.

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Теги: правила туризм Канада США

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