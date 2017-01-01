Канцлер Австрії заявив, що Туреччині немає місця в ЄС

Курц додав, що Туреччина намагається впливати на турецькі співтовариства в Європі з метою запобігання інтеграції

Політичний курс влади Туреччини не дозволяє країні стати членом Європейського союзу. Про це заявив канцлер Австрії Себастьян Курц, передає видання Bild am Sonntag. «Кожна країна ЄС повинна сама вирішити, чи хоче вона прийняти біженців. Туреччині немає місця в ЄС. Тільки коли країна усвідомлює свою власну культуру, вона може розвиватися



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Себастьян Курц

Курц додав, що Туреччина намагається впливати на турецькі співтовариства в Європі з метою запобігання інтеграції

Політичний курс влади Туреччини не дозволяє країні стати членом Європейського союзу. Про це заявив канцлер Австрії Себастьян Курц, передає видання Bild am Sonntag.

«Кожна країна ЄС повинна сама вирішити, чи хоче вона прийняти біженців. Туреччині немає місця в ЄС. Тільки коли країна усвідомлює свою власну культуру, вона може розвиватися позитивно», - цитує видання слова канцлера Австрії.

Себастьян Курц додав, що Туреччина намагається впливати на турецькі співтовариства в Європі з метою запобігання інтеграції.

Нагадаємо, раніше в МЗС Туреччини заявили, що програма нового уряду Австрії, в якій говориться, що Відень буде виступати за припинення переговорів про вступ Туреччини в Євросоюз, є невдалою.

Також в турецькому МЗС заявили, що мають намір у разі реалізації програми розірвати двостороннє співробітництво з Австрією.