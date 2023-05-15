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«Картонний бзд*ла». Пригожин визвірився на депутата, який пригрозив росіянам за перехід до «Вагнера»

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Картонний бзд*ла». Пригожин визвірився на депутата, який пригрозив росіянам за перехід до «Вагнера»
Євген Пригожин агресивно відреагував на слова депутата Держдуми РФ
фото з відкритих джерел

Ватажок «вагнерівців» Пригожин в істериці порадив депутату Держдуми Соболєву «самому йти на фронт»

Власник приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин назвав депутата Держдуми, генерала Віктора Соболєва «картонною бздилою» та запропонував йому «дути на фронт». Так Пригожин відреагував на погрози Соболєва, коли він загрожув військовослужбовцям строками до 15 років, якщо вони захочуть піти з регулярних військ та перейти до ЧВК, повідомляє пресслужба Пригожина. 

«На думку товариша Соболєва, ті, хто переходять на бік України, зокрема здаються в полон, їм треба премію давати, а тих, хто йде до ПВК «Вагнер», їх треба садити на 15 років. Тому товариша Соболєва треба перевірити, так би мовити, аналіз у нього взяти на антиросійську дизентерію. Що хочеться сказати людині, яка ганьбить слово «генерал» Соболєву: бздило картонне, збирайся і дуй на фронт, покажи, на що ти здатний, балакун безмозкий!» – в істериці сказав Пригожин.

Раніше Соболєв у коментарі російським ЗМІ уточнив, що він не говорив про те, що учасники ПВК «Вагнер» мають сідати на 15 років у в'язницю. За його словами, йшлося про тих, хто самовільно залишає частини, бойові позиції та дезертирує. Депутат також сказав, що вважає ПВК «Вагнер» незаконним формуванням.

Нагадаємо, що раніше генерал-лейтенант Віктор Соболєв заявив, що російські мобілізовані, які намагатимуться перейти до приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина, можуть отримати від 10 до 15 років в'язниці. 

«Якщо вони (мобілізовані – «Главком») потрапили до частини, нехай перебувають у тих частинах і виконують ті завдання, які стоять. Вони не можуть піти з армії на фронті. Є низка законів, які забороняють будь-яке самовільне залишення частин та кримінально карають за це: від 10 до 15 років», – заявив депутат Держдуми.

Теги: ПВК Вагнера депутат росія

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Соціум

«Картонний бзд*ла». Пригожин визвірився на депутата, який пригрозив росіянам за перехід до «Вагнера»
«Картонний бзд*ла». Пригожин визвірився на депутата, який пригрозив росіянам за перехід до «Вагнера»
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