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    Катастрофа на залізниці в ПАР: постраждали понад 200 людей

    Внаслідок зіткнення потягів у ПАР загиблих немає
    У вівторок, 9 січня, вранці у Південно-Африканській Республіці в місті Йоганнесбург у результаті зіткнення потягів постраждали понад 200 людей. Про це повідомляє AP.  «За словами прес-секретаря служби міста з управління кризовими ситуаціями Нани Радебе, щонайменше 226 людей було доставлено до лікарень, однак більшість із незначними
    • Сьогодні, 14:55
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    Внаслідок зіткнення потягів у ПАР загиблих немає

    У вівторок, 9 січня, вранці у Південно-Африканській Республіці в місті Йоганнесбург у результаті зіткнення потягів постраждали понад 200 людей. Про це повідомляє AP

    «За словами прес-секретаря служби міста з управління кризовими ситуаціями Нани Радебе, щонайменше 226 людей було доставлено до лікарень, однак більшість із незначними травмами», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що загиблих у результаті зіткнення потягів на станції Джермістон немає.

    Повідомляється також, що один із вагонів одного із потягів зійшов з рейок.

    Причини аварії наразі невідомі. Триває розслідування.

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