Катастрофа на залізниці в ПАР: постраждали понад 200 людей
- Сьогодні, 14:55
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Внаслідок зіткнення потягів у ПАР загиблих немає
У вівторок, 9 січня, вранці у Південно-Африканській Республіці в місті Йоганнесбург у результаті зіткнення потягів постраждали понад 200 людей. Про це повідомляє AP.
«За словами прес-секретаря служби міста з управління кризовими ситуаціями Нани Радебе, щонайменше 226 людей було доставлено до лікарень, однак більшість із незначними травмами», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що загиблих у результаті зіткнення потягів на станції Джермістон немає.
Повідомляється також, що один із вагонів одного із потягів зійшов з рейок.
Причини аварії наразі невідомі. Триває розслідування.