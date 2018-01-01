Катастрофа на залізниці в ПАР: постраждали понад 200 людей

Внаслідок зіткнення потягів у ПАР загиблих немає

У вівторок, 9 січня, вранці у Південно-Африканській Республіці в місті Йоганнесбург у результаті зіткнення потягів постраждали понад 200 людей. Про це повідомляє AP. «За словами прес-секретаря служби міста з управління кризовими ситуаціями Нани Радебе, щонайменше 226 людей було доставлено до лікарень, однак більшість із незначними



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Внаслідок зіткнення потягів у ПАР загиблих немає

У вівторок, 9 січня, вранці у Південно-Африканській Республіці в місті Йоганнесбург у результаті зіткнення потягів постраждали понад 200 людей. Про це повідомляє AP.

«За словами прес-секретаря служби міста з управління кризовими ситуаціями Нани Радебе, щонайменше 226 людей було доставлено до лікарень, однак більшість із незначними травмами», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загиблих у результаті зіткнення потягів на станції Джермістон немає.

Повідомляється також, що один із вагонів одного із потягів зійшов з рейок.

Причини аварії наразі невідомі. Триває розслідування.