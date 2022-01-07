Росіян буває складно змусити піти – Блінкен про Казахстан

Блінкен заявив, що влада Казахстану може самостійно врегулювати ситуацію

США не розуміють, навіщо в охопленій протестами країні так звані «миротворці»

Ентоні Блінкен під час брифінгу 7 січня закликав владу Казахстану поважати права протестувальників. Держсекретар США наголосив, що не розуміє, для чого на територію країни ввели війська ОДКБ. Про це йшлося під час брифінгу очільника Держдепу.

Блінкен наголосив, що влада Казахстану може самостійно врегулювати ситуацію. Політик наголосив: Сполучені Штати засуджують насилля, яке відбувається у країні.

«Один урок з історії минулого: коли у твоєму домі опинилися росіяни, їх буває складно змусити піти», – зауважив Блінкен.

Також державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що Росія може влаштувати провокацію біля кордонів України. Так, на його думку, Москва може виправдати нову агресію щодо України.

Як стало відомо, США сумніваються у законності запрошення іноземних військ у Казахстан.

Нагадаємо, Росія з трьох аеродромів перекидає війська до Казахстану. Також Лукашенко відправив десант на допомогу Токаєву.

Як відомо, Вірменія направила до Казахстану 100 «миротворців» (фото).

Нагадаємо, турецькі ЗМІ назвали ціну військової допомоги Путіна Казахстану.

Увечері 5 січня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що рада колективної безпеки Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) ухвалила рішення направити колективні миротворчі сили до Казахстану. Рішення прийнято у зв'язку зі зверненням президента Казахстану і «зважаючи на загрозу національній безпеці і суверенітету, викликаної в тому числі втручанням ззовні».

Зазначається, що рада колективної безпеки ОДКБ ухвалила рішення щодо направлення колективних миротворчих сил до Республіки Казахстан «із метою стабілізації та нормалізації ситуації в країні».

5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до глав країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) за допомогою в подоланні масових протестів. Токаєв назвав протести актом агресії.

Також президент Казахстану оголосив надзвичайний стан по всій країні.

Напередодні уряд Казахстану пішов у відставку, але протестувальникам цього мало.

5 січня у великих містах Казахстану почала активна фаза протестів. Тисячі казахів штурмували резиденцію президента в Алмати, а у столиці оголосили надзвичайний стан. Згодом протестувальники все ж захопили резиденцію президента Казахстану в Алмати.

Читайте також: