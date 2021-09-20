Лікарі запропонували лікувати епілепсію музикою Моцарта

Прослуховування K448 асоціюється зі зниженням стрибків електричної активності в мозку, здатного приводити до епілептичних нападів

Лікарі з Медичної школи Дартмутського коледжу в США вважають, що прослуховування сонати Моцарта для двох фортепіано ре мажор (K448) здатне знизити ризик епілептичного нападу. Про це повідомляється в статті в журналі Scientific Reports.

Більш ранні спостереження показали, що прослуховування K448 асоціюється зі зниженням стрибків електричної активності в мозку, здатного приводити до епілептичних нападів. Однак причини цього зв'язку і те, наскільки тривалим повинен бути вплив, залишалися неясні.

Дослідники запросили 16 добровольців з епілепсією і за допомогою електроенцефалографії реєстрували активність їхнього мозку, коли ті слухали уривки сонати і інших музичних творів тривалістю від 15 до 90 секунд.

Виявилося, що прослуховування K448 протягом 30-90 секунд знижувало кількість сплесків електричної активності в мозку в середньому на 66,5%. Інша музика або коротші уривки сонати такого ефекту не чинили.

Найбільш помітні зміни спостерігалися в лівій і правій лобових частках, пов'язаних з емоційними реакціями.

Дослідники звернули увагу, що, коли учасники слухали закінчення довгих, повторюваних фрагментів в K448, в їх лобовій корі посилювався тип електричної активності, відомий як тета-ритм. Попередні дослідження показали, що тета-ритм може бути пов'язаний з позитивною емоційною реакцією на музику.

До слова, вчені з Франції і Нідерландів з'ясували, що людський мозок може «подорожувати в часі».