Мадуро переміг на виборах. Які країни привітали друга Путіна (список)

Декілька країн визнали Мадуро президентом

Чинний президент Ніколас Мадуро набрав 51,2% голосів виборців у Венесуелі. Не зважаючи на те, що Мадуро звинувачують у фальсифікаціях виборів, є країни які визнали його президентом. Про це повідомляє Sky News.

Список країн, які визнали Мадуро президентом:

Росія,

Білорусь,

Куба,

Болівія,

Гондурас,

Нікарагуа.

Що відомо про Ніколаса Мадуро?

Мадуро є другом російського диктатора Володимира Путіна та президентом Венесуели з 2013 року. Його уряд призвів до економічного колапсу, міграції близько третини населення і різкого погіршення дипломатичних відносин. США, ЄС запровадили санкції проти Венесуели, що паралізували нафтову промисловість країни.

Також Мадуро заявляв, що якщо повернеться до влади, то гарантує мир та економічне зростання, що зробить Венесуелу менш залежною від доходів від нафти.

Мадуро часто звинувачують у диктатурі та порушеннях прав людини. Вибори у 2018 році теж викликали багато суперечок, чимало країн та міжнародних організацій не визнали його легітимним президентом. Водночас отримав підтримку таких країн: Росія, Китай і Куба

Нагадаємо, що Аргентина, Перу та Чилі не визнали перемогу Ніколаса Мадуро на виборах. Президент Аргентини Хав'єр Мілей назвав переможцем венесуельського опозиціонера Едмунда Гонсалеса.