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Коломойський із СІЗО судиться з президентом

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Коломойський із СІЗО судиться з президентом
Коломойський переконував суд, що раніше не знав спірний Указ Зеленського
колаж: glavcom.ua

Ще у липні 2022 року президент Володимир Зеленський припинив Ігорю Коломойському громадянство України

Верховний суд 1 грудня залишив без руху позов підозрюваного олігарха Ігоря Коломойського до президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

За матеріалами справи, 27 листопада цього року бізнесмен направив судовий позов. Коломойський намагається визнати протиправним та скасувати Указ президента України №502/2022 від 18 липня 2022 року, яким визнано втрату Ігорем Коломойським громадянства України.

Олігарх Ігор Коломойський судиться з президентом Володимиром Зеленським через позбавлення громадянства
Олігарх Ігор Коломойський судиться з президентом Володимиром Зеленським через позбавлення громадянства
дані з держпорталу «Судова влада України»

Водночас Феміда звернула увагу на важливу деталь: олігарх не додав до позову заяву про поновлення терміну звернення до адміністративного суду. Адже у подібних справах позивачі мають близько пів року на оскарження рішень органів влади. Якщо терміни спливають, то особа повинна довести суду причини проску.

У випадку з Ігорем Коломойським вийшла цікава ситуація. У позові він вказав: про факт припинення громадянства України дізнався вже в СІЗО, 15 вересня 2023 року. Це стало відомо під час ознайомленням з документами від Офісу президента, які містяться в додатках до клопотання про зміну запобіжного заходу олігарху. Тому Коломойський переконував суд, що раніше не знав спірний Указ Зеленського.

Натомість суд поставив під сумнів аргументи Коломойського. І перерахував низку ЗМІ, які, починаючи з 21 липня 2022 року, написали про втрату Коломойським українського громадянства. Також копію Указу оприлюднив на своїй сторінці у Facebook народний депутат Сергій Власенко.

Копію Указу президента про позбавлення Коломойського громадянства України оприлюднив у Facebook народний депутат Сергій Власенко
Копію Указу президента про позбавлення Коломойського громадянства України оприлюднив у Facebook народний депутат Сергій Власенко
скріншот із Facebook нардепа Сергія Власенка

«Позивач не міг не знати про такі обставини», – наполягав Верховний суд.

Крім цього, Феміда знайшла ще одний недолік: у позовній заяві Коломойського не зазначено відомості про електронний кабінет учасників справи. З огляду на це суд дав олігарху десять днів для усунення виявлених недоліків.

Додамо, що з початку вересня 2023 року олігарх утримується в ізоляторі СБУ.

Як відомо, у липні 2022 року президент Володимир Зеленський припинив громадянство України бізнесменам Ігорю Коломойському, Геннадію Корбану, нардепам Вадиму Рабіновичу, Ігорю Васильковському та ще шістьом особам. Вказаний указ глави держави є засекречений.

Пізніше Верховна Рада забрала депутатські мандати у Рабіновича і Васильковського.

У листопаді 2022 року Геннадій Корбан подав до суду на Володимира Зеленського. Бізнесмен хоче визнати протиправним та нечинним указ президента України №502 від 18 липня 2022 року у частині припинення громадянства України щодо нього. Наразі розгляд справи триває.

Як повідомляв «Главком», за версією правоохоронців, Ігор Коломойський у змові з окремими працівниками Приватбанку заволодів чималими коштами ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття», яке контролюється фінансово-промисловою групою «Приват». Фінансові махінації припали на 2013 рік. Підлеглі банкіри зімітували внесення Коломойським 949 млн грн до каси Приватбанку. Далі «віртуальні гроші» було зараховано на особистий банківський рахунок Коломойського. Потім ці гроші банк видав у вигляді кредитів для ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття». У 2020 році вказана фірма розрахувалася з Коломойським за штучно сформований борг, перевівши олігарху 572,2 млн грн. Ця сума фігурує у справі як завдані збитки ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття».

Крім того, слідство закидає бізнесмену відмивання коштів через рахунки закордонних банків. Зокрема, злочинним шляхом було одержано 25,5 млн євро.

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Теги: громадянство Ігор Коломойський Володимир Зеленський Україна війна Верховний Суд України

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