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У Латвії розбився російський військовий дрон

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Латвії розбився російський військовий дрон
За попередніми даними, російський військовий дрон влетів у повітряний простір Латвії з території Білорусі.
фото з відкритих джерел

Відповідальні служби продовжують з’ясовувати обставини інциденту

У східній частині Латвії 7 вересня розбився російський військовий безпілотник. Триває розслідування, повідомив президент Латвії Едгарс Рінкевичс.

«Ми перебуваємо у тісному контакті з нашими союзниками. Кількість подібних інцидентів на східному фланзі НАТО зростає, і ми маємо вирішувати їх колективно», – зауважив Рінкевичс.

За даними латвійського Міністерства оборони, інцидент зафіксували в Резекненському краї.

Відповідальні служби продовжують з’ясовувати обставини інциденту, але, за попередніми даними, російський військовий дрон влетів у повітряний простір Латвії з території Білорусі.

Як відомо, це перший з початку повномасштабного вторгнення випадок, коли військовий дрон РФ порушує повітряний простір Латвії.

Нагадаємо, у ніч проти суботи, 7 вересня, під час атаки по Україні до Білорусі залетіли щонайменше вісім російських дронів. Один із них опинився за 70 км від кордону з Литвою. 

Також у Румунії триває перевірка місць, де міг впасти російський безпілотник. Він порушив повітряний простір Румунії в ніч на 8 вересня під час атаки РФ на Україну. 

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Теги: Латвія розслідування президент безпілотник

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