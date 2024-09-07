Аргентина закликала міжнародний суд видати ордер на арешт президента Венесуели

Орден на арешт попросили видати після протестів у Венесуелі

Аргентина звернулася до Міжнародного кримінального суду з проханням видати ордер на арешт президента Венесуели Ніколаса Мадуро на тлі масштабних протестів, які спалахнули після спірних президентських виборів у липні. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Міністерство закордонних справ Аргентини наголосило, що дії уряду Мадуро після виборів можуть бути кваліфіковані як злочини проти людяності. Офіційний Буенос-Айрес має намір 9 вересня подати до МКС клопотання про видачу ордера на арешт Мадуро та інших високопосадовців його уряду.

«Докази, зібрані прокуратурою МКС, а також події після виборів 28 липня є достатньою підставою для розгляду питання про арешт», – зазначили в МЗС Аргентини.

Ніколас Мадуро, який перебуває при владі з 2013 року, зіткнувся з наростаючим тиском як всередині країни, так і на міжнародній арені після оголошення його переможцем на виборах. Опозиція заявляє про масштабні фальсифікації та оголосила переможцем свого кандидата Едмундо Гонсалеса.

Протести, які спалахнули через суперечливі результати виборів, призвели до загибелі щонайменше 23 людей, десятків поранених та тисяч затриманих. Міжнародна спільнота, включно з ООН, США, ЄС та низкою інших країн, засудила репресії проти опозиції та закликала до відновлення демократичних процесів у Венесуелі.

Нагадаємо, у Домінікані затримано другий літак президента Венесуели Мадуро.