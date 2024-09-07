Трамп може втратити шанс відновити позиції на дебатах через особисті нападки – Politico

Трамп, судячи з усього, не поділяє побоювань союзників щодо утримання від особистих образ

Другі дебати можуть стати для Дональда Трампа найкращим шансом відновити свої позиції у президентських перегонах

Колишній президент США Дональд Трамп стикається з викликом напередодні других президентських дебатів, які можуть стати його найкращою можливістю зміцнити позиції в президентських перегонах. Проте його стратегія може бути під загрозою через небажання відмовитись від особистих нападок. Про це повідомляє Politico.

Попри поради його союзників і радників, які закликали зосередитися на критиці політики віцепрезидент США Камали Гарріс, Трамп продовжує демонструвати готовність до агресивних особистих атак. Це викликає занепокоєння серед відомих республіканців, які вважають, що така поведінка може стати фатальною на майбутніх дебатах.

«Я думаю, що вона буде дуже агресивною, але сподіваюся, що Трамп залишиться спокійним і врівноваженим, як справжній президент», – заявив колишній речник Палати представників Ньют Гінгріч.

Деякі стратеги навіть звертаються до молитви в надії, що Трамп змінить свій підхід.

«Я думаю і молюся, що його можна дисциплінувати», – зазначила республіканський стратег Тріша Маклафлін.

Однак Трамп, схоже, не готовий поступатися своїм стилем. В останньому інтерв'ю з подкастером Лексом Фрідманом, коли його попросили зосередитися на позитивному баченні майбутнього, він твердо стояв на своїй позиції, заявивши, що «критика необхідна».

Нагадаємо, що Трамп розповів, як саме він закінчить війну в Україні.