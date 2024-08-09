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Бюро економічної безпеки змінило підозру Коломойському

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Бюро економічної безпеки змінило підозру Коломойському
Коломойський під час одного з судових засідань
фото з відкритих джерел

Правоохоронці заявляють, що Коломойський незаконно легалізував 5,3 млрд грн

Детективи Бюро економічної безпеки внесли зміни до оголошеної раніше підозри олігарху Ігорю Коломойському, внісши зміни щодо механізмів вчинення злочинів. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Зокрема, як зазначають правоохоронці, йдеться про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення Коломойським 5,8 млрд грн в касу банку, а також заволодіння понад 5,3 млрд грн, які надалі були легалізовані. 

За даними слідства, частина безпідставно зарахованих грошей на особисті рахунки олігарха була сформована шляхом кредитних коштів підконтрольного банку на понад 2 млрд грн.

«Також детективи довели факт організації заволодіння Коломойським понад 3,3 млрд грн «Укрнафта» та учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність. Зокрема під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний організував заволодіння коштами акціонерного товариства шляхом укладання фіктивних договорів щодо робіт, які фактично не виконувались», – пише пресслужба БЕБ.

Правоохоронці заявляють, що Коломойський незаконно легалізував 5,3 млрд грн.

Таким чином Ігорю Коломойському оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених чотирма статтями Кримінального кодексу: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191. Досудове розслідування триває. Наразі готується відкриття матеріалів кримінального провадження стороні захисту.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва продовжив до 2 вересня цього року запобіжний захід для бізнесмена Ігоря Коломойського у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 1,9 млрд грн.

Зазначимо, Київський апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та закрив провадження у справі за позовом Ігоря Коломойського про розірвання договорів його особистої поруки за кредитами рефінансування, залученими Приватбанком до його націоналізації. Про це повідомила пресслужба Національного банку.

Також олігарху Ігорю Коломойському правоохоронці повідомили про підозру в організації замовного вбивства директора однієї з юридичних компаній. Печерський райсуд Києва обрав Ігорю Коломойському запобіжний захід у справі про організацію замовного вбивства юриста та директора українсько-американської Консалтингової компанії «Фарго» Сергія Карпенка. Суд призначив перебування під вартою Коломойському до 7 липня без права на заставу.

До слова,  у справі бізнесмена Ігоря Коломойського, який знаходиться під вартою за підозрою у заволодінні коштами «Приватбанку», є порушення одразу трьох статей Європейської конвенції з прав людини (ЄКПЛ). Такого висновку дійшли експерти моніторингової місії IAC ISHR.

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Теги: Ігор Коломойський Бюро економічної безпеки України олігархи Укрнафта

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