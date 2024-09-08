Зеленський призначив нових радників і заступників керівника Офісу президента
Нещодавно звільнені чиновники отримали нові посади
Президент Володимир Зеленський призначив Ірину Верещук та Віктора Микиту на посади заступників керівника Офісу президента. Відповідні укази опубліковані на сайті президента.
Віктора Микиту звільнено з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації. Тепер він обійматиме посаду заступника керівника Офісу президента, як і Ірина Верещук.
Крім того, Олексій Камишін став позаштатним радником президента зі стратегічних питань, а Дмитро Литвин обійме посаду радника президента з питань комунікацій.
Нагадаємо, що 3 вересня Зеленський звільнив Ростислава Шурму з посади заступника керівника Офісу президента.
До слова, ексзаступника голови Офісу президента Олексія Кулебу Верховна Рада призначила віцепрем'єром з відновлення – міністром розвитку громад і територій України.
Як повідомлялося, 5 вересня Верховна Рада проголосувала за відставку віце-прем'єр-міністра Ірини Верещук.
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