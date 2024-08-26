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Справа Коломойського: олігарх оскаржив зупинення розслідування справи Приватбанку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Справа Коломойського: олігарх оскаржив зупинення розслідування справи Приватбанку
НАБУ і САП повідомили Коломойському про підозру в організації схеми, яка передбачала незаконне заволодіння коштами банку через підробку документів та фіктивні операції
фото з відкритих джерел

Вищий антикорупційний суд розгляне скаргу олігарха на рішення детектива НАБУ

Олігарх Ігор Коломойський подав скаргу на рішення детектива Національного антикорупційного бюро України про зупинення досудового розслідування у справі про заволодіння 9,2 мільярда гривень Приватбанку. Відповідне рішення було ухвалене Вищим антикорупційним судом 20 серпня. Скаргу розглядатимуть у відкритому судовому засіданні 26 серпня 2024 року. Про це йдеться в рішенні Вищого антикорупційного суду.

«Відкрити провадження за скаргою підозрюваного (Коломойського) на рішення детектива про зупинення досудового розслідування. Призначити скаргу до розгляду у відкритому судовому засіданні на 26 серпня 2024 року у приміщенні Вищого антикорупційного суду. Повідомити про судове засідання детектива Національного антикорупційного бюро України», – йдеться в рішенні.

Нагадаємо, що НАБУ і САП повідомили Коломойському про підозру в організації схеми, яка передбачала незаконне заволодіння коштами банку через підробку документів та фіктивні операції. 

Детективи Бюро економічної безпеки завершили досудове розслідування проти бізнесмена Ігоря Коломойського.  Водночас триває слідство щодо інших підозрюваних. Йдеться про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення підозрюваним 5,8 млрд грн в касу банку, а також заволодіння понад 5,3 млрд грн, які надалі були легалізовані. 

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва продовжив до 2 вересня цього року запобіжний захід для бізнесмена Ігоря Коломойського у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 1,9 млрд грн. Також повідомлялося, що детективи Бюро економічної безпеки змінили оголошені раніше підозри олігарху Ігорю Коломойському, внісши зміни щодо механізмів вчинення злочинів.

Зазначимо, Київський апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та закрив провадження у справі за позовом Ігоря Коломойського про розірвання договорів його особистої поруки за кредитами рефінансування, залученими Приватбанком до його націоналізації. Про це повідомила пресслужба Національного банку.

Також олігарху Ігорю Коломойському правоохоронці повідомили про підозру в організації замовного вбивства директора однієї з юридичних компаній. Печерський райсуд Києва обрав Ігорю Коломойському запобіжний захід у справі про організацію замовного вбивства юриста та директора українсько-американської Консалтингової компанії «Фарго» Сергія Карпенка. Суд призначив перебування під вартою Коломойському до 7 липня без права на заставу.

До слова,  у справі бізнесмена Ігоря Коломойського, який знаходиться під вартою за підозрою у заволодінні коштами «Приватбанку», є порушення одразу трьох статей Європейської конвенції з прав людини (ЄКПЛ). Такого висновку дійшли експерти моніторингової місії IAC ISHR.

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Теги: Ігор Коломойський Приватбанк

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