Китайська нацвалюта досягла максимуму за останні два роки

Тенденція підвищення курсу нацвалюти Китаю до долара спостерігається після завершення Центральної конференції з економічної роботи

Народний банк Китаю підвищив в п'ятницю курс женьміньбі (офіційна назва юаня) до долара США на 232 базисних пунктів до позначки 6,4169 юаня за долар. Згідно зі статистикою регулятора, курс юаня досяг максимуму з 9 грудня 2015 року, передаєРосбалт. [READ_MORE] Нинішнє зміцнення юаня триває майже безперервно протягом тижня з 11 січня. Після



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Китайська національна валюта

Тенденція підвищення курсу нацвалюти Китаю до долара спостерігається після завершення Центральної конференції з економічної роботи

Народний банк Китаю підвищив в п'ятницю курс женьміньбі (офіційна назва юаня) до долара США на 232 базисних пунктів до позначки 6,4169 юаня за долар.

Згідно зі статистикою регулятора, курс юаня досяг максимуму з 9 грудня 2015 року, передаєРосбалт.

Нинішнє зміцнення юаня триває майже безперервно протягом тижня з 11 січня. Після одноденної «корекції», що сталася 18 січня, курс національної валюти Китаю до долара продовжив зростати.

Тенденція підвищення курсу національної валюти Китаю до долара спостерігається з 20 грудня, коли в Пекіні завершилася Центральна конференція з економічної роботи, - учасники заходу мали розглянути ключові проблеми розвитку країни, а також виробити детальні плани реалізації національної економічної політики на майбутній рік.

У серпні 2015 року китайський ЦБ оголосив про рішення «оптимізувати методику розрахунку» валютного курсу в бік підвищення ролі ринкових факторів з урахуванням позитивного сальдо в зовнішній торгівлі КНР, а також міцних позицій юаня по відношенню до валют інших країн.

За підсумками 2015 року, юань був девальвований до долара на 6%. У 2016 році курс женьміньбі до американської валюти впав ще на 6,7% і оновив мінімальне значення за вісім з половиною років. За підсумками 2017 роки юань зміцнився до долара приблизно на 6,28%.