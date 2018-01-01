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    КНДР через посольство в Берліні намагалася дістати озброєння

    Німецькі силовики мають докази спроб північнокорейських дипломатів дістати технології та обладнання для ядерної програми Пхеньяна
    Німецьке Федеральне відомство із захисту конституції виявило, що Північна Корея діставала обладнання і технології для своїх ракетної і ядерної програм через посольство у Берліні. Про це повідомив голова відомства Ганс-Ґеорґ Маасен телеканалу NDR, фрагменти розмови були показані в суботу, 3 лютого. Повна передача має вийти в понеділок, 5 лютого.
    • Сьогодні, 08:51
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    Німецькі силовики мають докази спроб північнокорейських дипломатів дістати технології та обладнання для ядерної програми Пхеньяна

    Німецьке Федеральне відомство із захисту конституції виявило, що Північна Корея діставала обладнання і технології для своїх ракетної і ядерної програм через посольство у Берліні. Про це повідомив голова відомства Ганс-Ґеорґ Маасен телеканалу NDR, фрагменти розмови були показані в суботу, 3 лютого. Повна передача має вийти в понеділок, 5 лютого.

    Хоча Маасен не уточнив, про які саме технології йдеться, він зазначив, що вони можуть мати як військове, так і цивільне призначення. Вони також могли використовуватися як для розробки ракетної програми, так і частково для ядерної програми.

    Відомство із захисту конституції має докази отримання технологій та обладнання північнокорейським посольством у 2016 та 2017 роках. Окрім того, у 2014 році північнокорейський дипломат вчинив спробу отримати хімічну зброю.

    «Коли ми бачимо такі речі, ми їх зупиняємо. Але ми не можемо гарантувати, що ми побачимо і заблокуємо усі спроби», - пояснює Маасен.

    Звинувачення з боку Маасена були опубліковані наступного дня після того, як було оприлюднено звіт експертів ООН, згідно з яким усупереч санкціям за 2017 рік КНДР заробила на експорті 200 мільйонів доларів США. Окрім того, Пхеньян співпрацював із Сирією у програмі виробництва хімічної зброї та з М'янмою - у програмі виробництва ракет.

    Джерело: Deutsche Welle

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