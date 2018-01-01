Спостерігачі ООН порахували доходи КНДР від незаконного експорту вугілля і зброї

Спостерігачі встановили, що КНДР поставляла балістичні ракети в М'янму

КНДР за 2017 рік отримала 200 мільйонів доларів від незаконного експорту вугілля і зброї в обхід санкцій ООН. Про це повідомляє Reuters з посиланням на доповідь незалежних спостерігачів міжнародної організації. У 213-сторінковій доповіді говориться про постачання північнокорейського вугілля в порти Росії, Китаю, Малайзії і В'єтнаму, а також про



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кім Чен Ин

Спостерігачі встановили, що КНДР поставляла балістичні ракети в М'янму

КНДР за 2017 рік отримала 200 мільйонів доларів від незаконного експорту вугілля і зброї в обхід санкцій ООН. Про це повідомляє Reuters з посиланням на доповідь незалежних спостерігачів міжнародної організації.

У 213-сторінковій доповіді говориться про постачання північнокорейського вугілля в порти Росії, Китаю, Малайзії і В'єтнаму, а також про продаж зброї до Сирії і М'янму. Відзначається, що КНДР для обходу санкцій ООН використовувала фальшиві документи, де в якості місця походження вугілля були вказані Китай і Росія. Спостерігачі зафіксували 23 незаконні поставки.

У документі також говориться, що в період з 2012 по 2017 рік Північна Корея відправила сирійському Центру наукових досліджень і розробок більш ніж 40 вантажів для підтримки програми з хімічної зброї.

Крім того, спостерігачі встановили, що КНДР поставляла балістичні ракети в М'янму. Зокрема, влада М'янми отримали північнокорейські ракети «земля-повітря» і системи запуску. При цьому посол М'янми в ООН Хау До Суан заявив, що країна «не взаємодіє зі збройними силами Північної Кореї» і дотримується резолюції Ради Безпеки ООН.

Раніше Reuters з посиланням на співрозмовників в розвідувальних структурах США і Європи повідомило, що КНДР експортує вугілля в обхід санкцій через російські порти Находка і Холмськ. За словами джерела агентства, кілька подібних вантажів були доставлені в Японію і Південну Корею в жовтні 2017 року. Про порушення Росією умов санкцій, введених проти КНДР також заявляв президент США Дональд Трамп. За його словами, Москва зводить до нуля ті зусилля, які робить Південна Корея в цьому напрямку.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков в свою чергу заявив, що в Кремлі повідомлення про транзит північнокорейського вугілля через російські порти перевіряти не мають наміру. «Не слухайте неназвані джерела в розвідслужбах», - сказав він.

У 2016 році Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію, що обмежує максимально допустимий імпорт північнокорейського вугілля. У серпні 2017 року поставки вугілля з КНДР були заборонені повністю.

Джерело: Дождь