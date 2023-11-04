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Міністр оборони Молдови дав ексклюзивне інтерв’ю українському ЗМІ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Міністр оборони Молдови дав ексклюзивне інтерв’ю українському ЗМІ
Анатолій Носатий
фото: radiosvoboda.org

Анатолій Носатий розказав, як змінилися методи й цілі російської мережі шпигунів у Молдові за останні два роки

За останні роки РФ посилила вплив на енергетичну сферу Молдови, щоб дестабілізувати ситуацію у країні, спровокувати паніку і викликати хвилю недовіри до уряду і керівництва країни з боку населення. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів міністр оборони Молдови Анатолій Носатий.

Як відомо, поблизу будівлі міністерства оборони Молдови розташована заправка російської компанії «Лукойл». На запитання, чи не боїться країна російських шпигунів, які можуть використовувати цей об’єкт, очільник відомства зазначив, що російські агенти не оперують на заправці «Лукойл», але цю тему влада країни часто обговорює.

«Однак росіяни адаптуються до обставин дуже інноваційно і використовують будь-яку можливість для досягнення своєї мети. Це змушує нас бути уважнішими і обережнішими. Ми постійно обмінюємося інформацією з партнерами щодо цього, є й вивчені уроки, але ми стаємо дедалі стійкішими до цих впливів», – підкреслив Носатий.

За його словами, за майже два роки повномасштабного вторгнення Росії в Україну підходи до цього питання змінилися. Зокрема, влада Молдови постійно приділяє увагу й аналізує ситуацію щодо того, як удосконалити свої можливості давати відсіч в умовах сучасних загроз.

Міністр зауважив, що за останні два роки цілі росіян у Республіці Молдова змінилися.

«Якщо говорити загалом про гібридну війну, треба мати на увазі, що гібридні загрози стосуються всіх сфер діяльності уряду, і якщо аналізувати ці два роки, то ми побачимо такі впливи і на соціальну сферу, і на енергетичну, і на багато інших», – зазначив Носатий.

На його переконання, енергетична тема значною мірою використовується Росією для того, щоби дестабілізувати ситуацію у Республіці Молдова, спровокувати паніку і викликати хвилю недовіри до уряду і керівництва країни з боку населення, повторити те, що було минулого року (антиурядові масові протести у Молдові тривали перед початком опалювального сезону і були інспіровані проросійською партією «Шор», яка наразі визнана неконституційною у Молдові,  – «Главком»).

Як повідомлялося, на даху посольства Росії в Кишиневі російські спецслужби розмістили десятки антен і супутникових тарілок для стеження. Представники російських розвідників, які працюють у Молдові, тісно пов’язані з хакерськими угрупованнями й раніше були причетні до злому пошти Ангели Меркель, Емманюеля Макрона і Гілларі Клінтон.

Згодом посла РФ Олега Васнєцова було викликано до міністерства закордонних справ та євроінтеграції у Кишиневі через звістки про розміщення спецслужбами Росії антен на дахах російського посольства для стеження за владою Молдови.

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Теги: шпигун росія Молдова

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