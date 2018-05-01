Кнесет Ізраїлю дозволив прем’єру та міністру оборони оголошувати війну

Поправку до закону підтримали 62 депутати проти 41

Кнесет (парламент) Ізраїлю уповноважив прем'єр-міністра і міністра оборони країни оголошувати війну. Про це повідомляється на офіційному сайті Кнесета. «Пленум Кнесета ствердив уночі в другому і третьому читаннях поправку № 5 до «Основного закону: уряд – «Повноваження на оголошення війни або відкриття бойових



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Кнесет Ізраїлю

Поправку до закону підтримали 62 депутати проти 41

Кнесет (парламент) Ізраїлю уповноважив прем'єр-міністра і міністра оборони країни оголошувати війну.

Про це повідомляється на офіційному сайті Кнесета.

«Пленум Кнесета ствердив уночі в другому і третьому читаннях поправку № 5 до «Основного закону: уряд – «Повноваження на оголошення війни або відкриття бойових дій», - зазначається в повідомленні.

Ця поправка наділяє вузький військово-політичний кабінет повноваженнями на оголошення війни або затвердження великої військової операції.

При розгляді поправки в другому читанні Кнесет додав до тексту цього урядового законопроекту пропозицію депутата Авраама Діхтера («Лікуд»), згідно з якою для ухвалення рішення про початок військових дій буде досить присутності на засіданні половини членів кабінету, проте в екстрених випадках, коли немає можливості чекати скликання необхідного кворуму членів кабінету, прем'єр-міністр і міністр оборони Ізраїлю зможуть удвох прийняти рішення про оголошення війни. Міркування, що спонукали прем'єр-міністра і міністра оборони прийняти таке рішення, мають бути запротокольовані. Зазначається, що поправка пройшла більшістю в 62 голоси проти 41. Раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу Раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу 30 квітня заявив , що країна здобула точні копії приблизно 55 тисяч документів, які, ймовірно, містять «викривальні» відомості про ядерну програму Ірану, включно з доказами того, що Тегеран намагається отримати ядерну зброю.

За його словами, після підписання ядерної угоди 2015 року Тегеран сховав архіви своєї ядерної програми.

Нетаньягу додав, що ядерна угода ґрунтується на брехні. За словами прем'єра, Ізраїль поділився інформацією зі Сполученими Штатами Америки.