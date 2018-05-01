Кнесет Ізраїлю дозволив прем’єру та міністру оборони оголошувати війну
- Вчора, 16:59
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Поправку до закону підтримали 62 депутати проти 41
Кнесет (парламент) Ізраїлю уповноважив прем'єр-міністра і міністра оборони країни оголошувати війну.
Про це повідомляється на офіційному сайті Кнесета.
«Пленум Кнесета ствердив уночі в другому і третьому читаннях поправку № 5 до «Основного закону: уряд – «Повноваження на оголошення війни або відкриття бойових дій», - зазначається в повідомленні.
Ця поправка наділяє вузький військово-політичний кабінет повноваженнями на оголошення війни або затвердження великої військової операції.
Зазначається, що поправка пройшла більшістю в 62 голоси проти 41.Раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу 30 квітня заявив, що країна здобула точні копії приблизно 55 тисяч документів, які, ймовірно, містять «викривальні» відомості про ядерну програму Ірану, включно з доказами того, що Тегеран намагається отримати ядерну зброю.
За його словами, після підписання ядерної угоди 2015 року Тегеран сховав архіви своєї ядерної програми.
Нетаньягу додав, що ядерна угода ґрунтується на брехні. За словами прем'єра, Ізраїль поділився інформацією зі Сполученими Штатами Америки.