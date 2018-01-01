Коаліція правоцентристів Італії обіцяє зменшення податків і відмову від пенсійної реформи

Реалізація обіцянок ускладнюється борговим навантаженням на економіку Італії

Коаліція правоцентричних сил Італії, куди входять партії «Вперед Італія», «Ліга Півночі» і «Брати Італії», підписали маніфест із 10 пунктів, де вони визначилися із обіцянками. Три партії пообіцяли зменшення податків і скасування пенсійної реформи попереднього уряду, яка передбачає збільшення пенсійного віку. При



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Реалізація обіцянок ускладнюється борговим навантаженням на економіку Італії

Коаліція правоцентричних сил Італії, куди входять партії «Вперед Італія», «Ліга Півночі» і «Брати Італії», підписали маніфест із 10 пунктів, де вони визначилися із обіцянками.

Три партії пообіцяли зменшення податків і скасування пенсійної реформи попереднього уряду, яка передбачає збільшення пенсійного віку. При цьому маніфест не говорить про те, як коаліція правоцентричних сил збирається профінансувати дану ініціативу. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Практично всі політичні сили Італії напередодні виборів, які мають відбутися 4 березня 2018 року, обіцяють витрачати більше, але менше збирати податків. Проте ситуація в країні значно ускладнює реалізацію подібних обіцянок – співвідношення боргу до ВВП складає 132%. При цьому відповідно до правил єврозони даний показник повинен складати не більше 60%. Як наслідок, представники політичних сил «Ліга Півночі» і «Брати Італії» говорять про необхідність «послаблення обмежень із боку ЄС». У передвиборчому маніфесті мова йде про перевагу національного законодавства над європейським.

Коаліція правоцентричних сил обіцяє єдину ставку податків замість нинішньої плаваючої, яка стартує із 43%. При цьому в маніфесті не було сказано, якою саме буде єдина податкова ставка. До цього Сільвіо Берлусконі, який очолює партію «Вперед Італія», говорив про те, що вони планують почати із єдиної ставки в 23% і поступово її знижувати по мірі росту надходжень до бюджету. «Ліга Півночі» говорить про необхідність єдиної ставки на рівні 15%. Передбачається податкова амністія для малого бізнесу, який перебуває в складній ситуації. Також планується ліквідація центрального податкового органу Equitalia, а відповідні функції зі збору податків планується передати місцевим органам.

Із іншого боку коаліція правоцентристів передбачає скасування пенсійної реформи 2012 року, яка ув’язує вихід на пенсію із очікуваним віком. Замість цього буде запроваджена нова система соціальної допомоги і збільшено мінімальні пенсії.