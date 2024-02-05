Чому РФ може атакувати НАТО ще до президентських виборів у США?

Вибори президента США відбудуться наприкінці цього року

•1•

Попри неоднозначність ситуації на полі бою, війна з Україною вже не принесе Путіну початково задуманого результату. Навіть захопивши більшу частину української території, росіяни не зможуть її опанувати через спротив українців, аж до партизанського руху в окупації. Тобто, виснажлива для Росії війна з Україною затягується на невизначений термін, а це точно не влаштовує Кремль. Щоб виправдати і виправити ситуацію, Москва, з притаманним їй авантюризмом, абсолютно спокійно може піти на підвищення ставок і розширення контексту свого протистояння із Заходом.

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•2•

«Дозоване» порушення кордонів однієї з балтійських держав або висадка на норвезькому архіпелазі Свальбард/Шпіцберген (про що періодично попереджає Michael Gonchar) може досягти поставленої цілі. Треба розуміти, що росіяни атакуватимуть НАТО не для того, щоб розвʼязати війну з Альянсом, а для того, щоб продемонструвати його вразливі місця. Швидше за все, у Кремлі розраховують на те, що точкова (незначна) атака НАТО не викличе колективної відповіді, а зумовить дебати всередині блоку, коли одні виступатимуть за негайну відповідь, а інші закликатимуть до початку переговорів з Москвою. Важливо порушити єдність. Наслідком стало б зниження довіри серед членів НАТО, а це те, що потрібно рашистам. На тлі запеклих дискусій і зниження довіри можна включатися у сепаратні переговори з «слабкими ланками» серед членів Альянсу й починати вести з ними свою гру. Орбан і Фіцо – непоганий плацдарм для початку такої диверсії всередині НАТО.

•3•

Атака НАТО з боку росіян і ймовірна відсутність колективної відповіді може стати хорошим тлом для виборчої кампанії Трампа, який використає це або для критики Байдена за неспроможність захистити і обʼєднати учасників НАТО, або для критики самого Альянсу як неефективної структури, що цілком відповідає лінії Трампа ще з часів першого президентства.

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•4•

Пекін може дати добро Москві на таке промацування Альянсу.

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Викладене вище – лише ймовірний сценарій. Цілком можливо, що описаний розрахунок помилковий і НАТО (або його північне ядро) дасть належну відповідь РФ. Тоді це посилить на виборах у США та Європі антиросійські сили, допомога Україні стане значно більшою, наслідки для Росії будуть катастрофічними. Китай за рашистів не заступиться, а навіть відморозиться й істотно помʼякшить не лише свої геополітичні плани, але й риторику. Своєю характерною дипломатією Пекін залишає собі можливість для такого маневру.

Наше завдання за будь-якого повороту подій незмінне – битися за будь-яких умов. Припинення боротьби з рашистськими потворами означатиме знищення кожного з нас.