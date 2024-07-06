Розвідка поцілила по важливому пункту РФ на фронті (відео)

На одному з напрямків фронту розвідники виявили та завдали вогневого ураження по пункту розміщення автомобільної техніки окупантів

Під удар потрапили декілька російських комплексів спостереження та розвідки

Українські розвідники завдали серію успішних ударів FPV-дронами по цілях російських окупантів. Їх здійснили оператори підрозділу Ghost Головного управління розвідки Міноборони України. Про це інформує ГУР.

«На одному з напрямків фронту розвідники виявили та завдали вогневого ураження по пункту розміщення автомобільної техніки окупантів», – йдеться в повідомленні.

Крім того, були знищені або пошкоджені декілька російських комплексів спостереження та розвідки, зокрема «Муром-П», система радіоелектронної боротьби (РЕБ) «Стриж», ретранслятор зв’язку й електропідстанція, яка живила загарбників електроенергією.

Нагадаємо, що Оскольський електрометалургійний комбінат у Білгородській області виведено з ладу внаслідок атаки безпілотників української розвідки. У найближчі місяці його відновлення буде проблематичним.

До слова, у квітні Головне управління розвідки провело операцію проти російського малого ракетного корабля «Серпухов». Зокрема, його зсередини знищив росіянин, який перейшов на бік України