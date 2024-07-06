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Розвідка поцілила по важливому пункту РФ на фронті (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Розвідка поцілила по важливому пункту РФ на фронті (відео)
На одному з напрямків фронту розвідники виявили та завдали вогневого ураження по пункту розміщення автомобільної техніки окупантів
скріншот відео ГУР

Під удар потрапили декілька російських комплексів спостереження та розвідки

Українські розвідники завдали серію успішних ударів FPV-дронами по цілях російських окупантів. Їх здійснили оператори підрозділу Ghost Головного управління розвідки Міноборони України. Про це інформує ГУР.

«На одному з напрямків фронту розвідники виявили та завдали вогневого ураження по пункту розміщення автомобільної техніки окупантів», – йдеться в повідомленні.

Крім того, були знищені або пошкоджені декілька російських комплексів спостереження та розвідки, зокрема «Муром-П», система радіоелектронної боротьби (РЕБ) «Стриж», ретранслятор зв’язку й електропідстанція, яка живила загарбників електроенергією.

Нагадаємо, що Оскольський електрометалургійний комбінат у Білгородській області виведено з ладу внаслідок атаки безпілотників української розвідки. У найближчі місяці його відновлення буде проблематичним.

До слова, у квітні Головне управління розвідки провело операцію проти російського малого ракетного корабля «Серпухов». Зокрема, його зсередини знищив росіянин, який перейшов на бік України

Теги: розвідка війна фронт ГУР

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