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Генерал Годжес назвав ймовірні терміни нападу Росії на НАТО

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Генерал Годжес назвав ймовірні терміни нападу Росії на НАТО
Годжес впевнений, що Росія спробуватиме реалізувати те, чим погрожує
фото з відкритих джерел

Годжес вважає, що у разі перемоги в Україні Росія буде наступати на країни Балтії або іншу державу НАТО

Якщо Україна досягне успіху на полі бою за допомогою США та європейських союзників. То Росії не вдастя реалізувати свій план із розвалу НАТО. Про це заявив ексголовнокомандувач збройними силами США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес в ефірі Radio NV.

У разі перемоги в Україні Росія буде наступати на країни Балтії або іншу державу НАТО.

«Якщо Україна не буде успішною, і Росія зможе перемогти Україну, то я вірю, що Росія зробить те, що погрожує зробити. А саме: продовжить наступ на Литву, Латвію чи Естонію, або, можливо, на Польщу чи Румунію», - заявив він в ефірі Radio NV.

На його думку, перейти до агресії проти НАТО Росія зможе, щойно оговтається від втрат в Україні. «Як на мене, це не дуже складне завдання для Росії - вчинити таку агресію через три-чотири роки. Звичайно, якщо Україна досягне успіху за допомогою США, Німеччини, Великобританії, Франції, інших західних країн, то Росія не зможе цього зробити. А також - якщо Альянс триматиметься разом. Якщо США буде віддані справі, якщо всі країни будуть віддані справі, то я думаю, що Росія далі не піде»,  - вважає генерал.

Також Годжес зазначив, що інакше навряд чи Кремль зазіхне на вторгнення до Німеччини, але сусідні з РФ країни під загрозою:

«Все, що вони хочуть зробити, то це розбити НАТО. А для цього їм потрібно напасти на якусь балтійську країну чи, скажімо, Польщу», - додав він.

До відома, командувач Збройних сил Великої Британії адмірал сер Тоні Радакін заявив, що Велика Британія не бачить загрози від Росії для своєї країни, адже армія окупантів хоч і є небезпечною, проте виявилася менш ефективною. Він зазначив, що РФ повністю залучена у війну проти України й не становить серйозної загрози для НАТО.

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Теги: НАТО росія війна

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