У США Зеленський зустрівся з президентом Чехії Павелом: про що говорили

Зазначається, що президенти скоординували позиції перед засіданням Ради Україна – НАТО, зустрічами коаліції ППО та коаліції винищувачів

На полях саміту НАТО у Вашингтоні президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Чеської Республіки Петром Павелом. Про це повідомляє пресслужба президента.

Зазначається, що президенти скоординували позиції перед засіданням Ради Україна – НАТО, зустрічами коаліції ППО та коаліції винищувачів.

Також обговорили реалізацію чеської ініціативи з постачання артилерійських боєприпасів Україні та нові джерела її фінансування, реалізацію результатів першого Саміту миру та залучення якомога більшої кількості країн Глобального Півдня до відновлення справедливого миру в Україні.

Під час зустрічі йшлося й про шлях України до вступу у Європейський Союз, зокрема про те, що Україна сподівається на швидкий переговорний процес із ЄС та очікує початку двосторонніх скринінгових зустрічей щодо українського законодавства.

Раніше повідомлялося, що Чехія знайшла для України вже понад мільйон боєприпасів і доопрацьовує безпекову угоду з Києвом. Про це повідомив чеський президент Петр Павел.

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел заявив, що наразі неможливо уявити, що Україні та Росії вдасться домовитися про припинення війни.

Чеський лідер висловив думку, що війна в Україні закінчиться або поразкою однієї зі сторін, або виснаженням та усвідомленням того, що ніхто не зможе повністю досягти своїх цілей. За його словами, може настати момент, коли Москві та Києву стане ясно, що продовження війни означає лише нові видатки, страждання та втрати без надії на успіх.

За словами Павела, Чехія вже ідентифікувала понад мільйон одиниць артилерійських боєприпасів у країнах за межами Європейського Союзу, які можна придбати для України. Він також додав, що чеська ініціатива – не єдина, подібні розробляють Естонія, Велика Британія, про це говорила і Франція.