Британія не бачить загрози від РФ, бо окупаційна армія слабка – командувач Радакін
Воєначальник наголосив, що Росія є небезпечною країною, яка застосовує агресію як усередині країни, так і за кордоном
Велика Британія не бачить загрози від Росії для своєї країни, адже армія окупантів хоч і є небезпечною, проте виявилася менш ефективною. Про це заявив командувач Збройних сил Великої Британії адмірал сер Тоні Радакін, пише The Guardian.
«Ми не збираємося зазнавати вторгнення. Ніхто в міністерстві оборони не говорить про військовий обов'язок у традиційному сенсі цього слова», – сказав Радакін.
Він зазначив, що РФ повністю залучена у війну проти України й не становить серйозної загрози для НАТО.
«Для цього Москві потрібно відновити свої танки та бронетехніку, відновити свої запаси ракет великої дальності та артилерійських боєприпасів і вийти із затяжної та важкої війни», – заявив адмірал.
Воєначальник наголосив, що Росія є небезпечною країною, яка застосовує агресію як усередині країни, так і за кордоном.
«Але водночас вона значно менш ефективна, ніж ми очікували», – резюмував він.
Нагадаємо, у Великій Британії викрито групу людей, які займалися збором розвідувальної інформації на користь Росії. Йдеться про шістьох осіб, які усі є вихідцями з Болгарії.
Йдеться про чотирьох чоловіків і двох жінок, яких звинувачують у змові з метою шпигунства та «збору інформації, призначеної для того, щоб бути прямо чи опосередковано корисною для ворога», зокрема в період із серпня 2020 року до лютого 2023 року, розповіли в поліції.
До відома, Британія у роковини вторгнення РФ оголосила про пакет боєприпасів для України.
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