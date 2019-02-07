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    У світі

    Комітет Сенату підтримав кандидатуру Трампа на посаду генпрокурора США

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    <p>Вільям Барр вже обіймав посаду генпрокурора з 1991 по 1993 рік</p> - Комітет Сенату підтримав кандидатуру Трампа на посаду генпрокурора США

    Вільям Барр вже обіймав посаду генпрокурора з 1991 по 1993 рік

    Голосування проходило за результатами слухань кандидата, які відбулися минулого місяця

    Юридичний комітет Сенату США підтримав більшістю голосів кандидата на посаду нового генерального прокурора США Вільяма Барра, запропонованого два місяці тому главою Білого дому Дональдом Трампом.

    Голосування відбулося в четвер, повідомляє «Укрінформ».

    Вільяма Барра, який може очолити міністерство юстиції США, підтримали 12 сенаторів. 10 висловилися проти. Голосування проходило за результатами слухань кандидата, які відбулися минулого місяця.

    За процедурою, для остаточного затвердження генерального прокурора, його кандидатуру має затвердити на загальних голосуваннях Сенат, який наразі контролюється республіканською більшістю (53 зі 100 мандатів). Це означає, що Барр має високі шанси бути підтриманим верхньою палатою Конгресу США.

    Як відомо, у грудні 2018 року президент США Дональд Трамп висунув кандидатуру Вільяма Барра на посаду генерального прокурора країни. Вільям Барр вже обіймав посаду генпрокурора з 1991 по 1993 рік. 

    Згідно із законодавством США, генеральний прокурор очолює міністерство юстиції.

    Генпрокурор США Джефф Сешнс на початку листопада подав на ім'я Трампа прохання про відставку. Тимчасово виконує обов'язки генпрокурора глава канцелярії відомства Метью Вітакер.

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