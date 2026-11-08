Теракт у Кракові. Однокласниця стрільця розкрила моторошні подробиці його шкільного життя

Під час навчання чоловік малював повішених людей та збройний напад на школу

24-річний Міхал О., який 7 листопада влаштував стрілянину в центрі польського Кракова, ще у шкільні роки малював сцени насильства. Колишня однокласниця чоловіка пригадала, що його поведінка викликала запитання в інших учнів, однак ніхто не сприймав такі розмови як реальну загрозу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Radio Eska.

За словами жінки, під час уроків Міхал малював повішених людей та сцени нападу на школу. На деяких малюнках він зображував себе озброєним чоловіком, який заходить до навчального закладу з пістолетом.

«Пам'ятаю, як ми сиділи на уроці, а він, наприклад, малював повішених людей або те, як хтось заходить із пістолетом. Ми запитували його, що це, а він відповідав, що це напад на школу, що там узагалі лежать трупи й що саме він заходить до школи з цим пістолетом», – пригадала колишня однокласниця.

Хлопець також говорив, що хотів би стати нападником. Жінка зазначила, що він розповідав про це так, наче йшлося про його мрію. Водночас школярі не сприймали такі висловлювання серйозно. Однокласники обговорювали його малюнки між собою, іноді навіть жартували, що одного дня він може когось убити. Однак ніхто не очікував, що чоловік справді влаштує стрілянину.

Колишня однокласниця описала Міхала як замкнутого та мовчазного хлопця, який майже ні з ким не підтримував близьких стосунків. За її спогадами, він рідко долучався до розмов, однак помітно активізувався на уроках історії. Жінка припустила, що його особливо цікавили історичні події, військова тематика та війни. Вона також пригадала випадок під час дистанційного навчання. Одного разу Міхал підключився до онлайн-уроку в старому протигазі.

Нагадаємо, 7 листопада озброєний чоловік відкрив вогонь по людях у центрі Кракова, поблизу Головного ринку. Унаслідок нападу загинули шестеро людей, ще 15 дістали поранення. Правоохоронці зупинили нападника після перестрілки. Під час затримання він дістав поранення, постраждали також поліцейські. Згодом у квартирі Міхала О. в місті Островець-Свентокшиський виявили тіла трьох людей – його батьків та 21-річної сестри. Обставини їхньої загибелі встановлюють слідчі.

Сусіди нападника розповіли, що Міхал О. був замкнутим і рідко спілкувався з мешканцями будинку. Водночас його батьків згадують як привітних і товариських людей. Родина здавалася благополучною, а сварок чи конфліктів у помешканні вони не чули. Також з'ясувалося, що батько нападника мав дозвіл на володіння зброєю та захоплювався стрільбою. Щонеділі він разом із сином відвідував тир, де вони тренувалися стріляти.